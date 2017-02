Požar u hotelu, 10 mrtvih – ljudi skakali kroz prozor

Žestoki požar u hotelu u jugoistočnoj Kini usmrtio je 10 osoba, javila je novinska agencija Sinhua.

Požar koji je izbio jutros u hotelu u gradu Nančang, unutra je zarobio prisutne, uključujući i radnike koji su radili na renoviranju zgrade.

Rojters prenosi da se na snimcima i fotografijama na kineskim društvenim mrežama vidi gusti oblak dima kako se diže iz hotela i na desetine vatrogasnih kamiona i spasilaca na licu mjesta.

Jedna osoba je povrijeđena nakon što je u bijegu od požara skočila sa prozora na drugom spratu. Ona je smještena u bolnicu.

Više od 300 ljudi je evakuisano, a na licu mjesta je bilo više od 150 vatrogasaca.

Kako se navodi, spasilačka akcija je suštinski završena, a sumnja se da su požar uzrokovale mašine koje su korišćene za sječenje građevinskog materijala.

Policijska istraga je u toku, a pritvoreno je sedam osoba.

Rojters navodi da u Kini, gdje su bezbjednosni propisi labavi, a izlazi za slučaj požara blokirani, smrtonosni požari nisu neuobičajeni.

At least 10 people were killed in a hotel fire Saturday morning in East China’s Nanchang. pic.twitter.com/IVFPBuk9iK

