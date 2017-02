Požar na Novom Zelandu, evakuisano više od 1.000 ljudi VIDEO

Nekoliko stotina vatrogasaca bore se s velikim požarom koji je zahvatio grad Christchurchu na Novom Zelandu.

Više od 1.000 ljudi je evakuisano iz svojih domova, uništena im je imovina i proglašeno je stanje opasnosti.

About 40 homes lost in major fire in Christchurch in New Zealand. https://t.co/tvmVx9KF3j pic.twitter.com/n3YFCyLhx3

— Fijivillage (@fijivillage) February 16, 2017