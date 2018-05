Pozadina napada na Srbe: “Evropljani moraju pasti”

Incident u kom su povrijeđeni i državljani Srbije u Južnoafričkoj republici izazvali su domaći radnici, nezadovoljni svojim statusom.

To je, između ostalog, napisao korisnik Tvitera pod imenom Donald Madona Matebula, uz poruku “Evropljani moraju pasti”.

“Na izgradnji termoelektrane “Kosile” južnoafrički radnici i poreski obaveznici dobijaju otkaze, dok nejužnoafrički radnici i dalje rade isti posao koji smo mi radili. Južnoafrikanci gube poslove, a Evropljani i stranci ostaju”, napisao je Matebula.

South africans ar losing their jobs @kusile power staton while working an doing same job with earopeans/foregners, they ar retrenching sa peoples an leaaving them

