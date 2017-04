Povratnici žrtve administracije: Preživljavaju sa 30-ak KM penzije

Penzioneri uslovili ministre: Još mjesec dana do povećanja penzija

Za godinu radnog staža dobićete po marku ili možda i manje. Tako, otprlike, izgleda obračun penzija za penzionere povratnike. Zbog administrativnih barijera u federalnom penzionom fondu, Neđo Jandrić iz Glamoča preživljava sa 35 maraka mjesečno.



U opštini sam radio više od četiri decenije, pa vi vidite, priča Neđo.

“Kad sam napunio 65 godina, RS mi je dala 39 KM penzije. Po nekakvim njihovim standardima. Ja se žalio, oni mi smanjili na 34. Još uvijek se vodi taj spor”, rekao je Neđo.

Sličnu muku muči i Vuka Soldat. Radila je 30 godina u trgovini u Glamoču, a prima 66 maraka penzije, i to na osnovu ratnog staža u Republici Srpskoj.

“Muž ima penziju, ali me boli, oboljela sam, što ne mogu doći do svojih prava. Ja ganjam to, sad će šest godina”, priča Vuka Soldat.

Sekula Kesić, ekonomista u penziji ima isti problem. Po njegovoj računici, penzijska osnovica je već u startu umanjena za ratni period. Ali, umjesto da taj period zanemari, federalni Fond PIO uredno obračunava mjesece provedene u ratu, pa dijeli uplaćeni novac sa stažom koji nisu ni priznali. Problem naopakog računanja uglavnom pogađa povratnike.

Sekula kaže da se već četiri puta žalio, i pisao visokom predstavniku, ali odustati – neće. Sljedeća instanca je Strazbur i Evropski sud za ljudska prava.

“Ovdje se radi o diskriminaciji, ovdje se radi o sprečavanju povratka izbjeglica. To ste gospodine visoki predstavniče dužni da pratite, da izvještavate evropske institucije”, rekao je penzioner Sekula Kesić.

Iako je sud u Strazburu već tri puta presudio u korist penzionera povratnika, i dogovor između entitetskih fondova postoji, u praksi je druga priča. U Fondu PIO RS kažu da sve imaju crno na bijelo, ali je, izgleda, nemoguće preskočiti administrativne barijere u drugom entitetu.