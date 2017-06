Potvrđeno i u Banjaluci: Konzum se povlači, Merkator se vraća!

Umjesto Konzuma na tržište Bosne i Hercegovine ponovo se vraća Merkator i preuzima sve dugove prema dobavljačima.

Dogovoreno je da sve bude gotovo do avgusta, a saglasnost na taj plan u Banjaluci dali su i dobavljači iz Republike Srpske. Koncept predviđa da Merkator osnuje novu kompaniju i osim dugova preuzme i sve zaposlene u Konzumu.

“Merkator u BiH već postoji, a osnovaćemo i preduzeće u Republici Sprskoj u Banjaluci tako da se merkator Vraća i u Repuliku Srpsku”, rekao je Tomislav Čizmić, predsjednik Uprave poslovnog sistema Merkator.

“Što se tiče garancije dobavljačima najbitnije je u ovom trenutku to da će Mekrator preuzeti obaveze prema dobavljačima.To je najvažnije i da će se u novoj kompaniji osigurati redovno plaćanje. Mislim da je to navjažnije i najsnažnija poruka”, poručio je Tomislav Bagrić, direktor Konzuma u BiH.

Ostalo je samo da Agrokor i Mekrator i formalno odobre plan kao i vlada Slovenije koja imenuje jednog član uprave Merkatora. Ta komanija će po preuzimanju sa svakim od 1200 dobavljača Konzuma posebno pregovarati o rješavaju dugova.

“Sve će nadzirati Ministarstvo trgovine i turizma, a najvažnije je da za to vrijeme bude dovoljno robe u marketima”, kažu u Konzumu. Dogovoreno je da se dugovanja ne gomilaju, a da dobavljači nastave sa isporukama.

“Ovo dobavljača ovde što je bilo iako nije bilo zvaničnog izjašnjavanja mislim da će najveći dio dobavljača nastaviti kao i do sada da podržava Konzum. Mislim da je to jedina ispravna priča što se tiče dobavljača jer treba da pomognemo da Konzum preživi do trenutka kada ga preuzme Merkator. Mi sa Merkatorom iz prošlosti imamo vrlo dobra iskustva”, pojasnio je Saša Trivič, direktor Krajina Klasa.

“Moram da kažem svoje utiske i svoj dojam da se ovo sve u dobrom pravcu razvija i ako sve bude u dobrom pravcu kako je danas rečeno mislim da će rješenje biti vrlo brzo na vidiku i da će ovde doći Merkator”, rekao je Predrag Gluhaković, ministar trhovine i turizma RS.

Kako je kriza oko Agrokora napravila paniku među dobavljačima u BiH, svi očekuju pozitivne efekte povratka merkatorovog brenda.Osim Konzuma, trebalo bi da i Agrokorova ćerka frima u BiH – Velpro, posluje u sastavu slovenačke kompanije.