Potraga za ubicom: Zločin prenosio preko Fejsbuka! VIDEO

Policija Klivlenda traga za muškarcem za kojeg se sumnja da je ubio drugog čovjeka i taj zločin prenosio uživo preko Fejsbuka.

Policija navodi da je osumnjičeni kasnije objavio još jedan video snimak na društvenoj mreži, tvrdeći da je ubio i druge ljude.

Narednik Dženifer Čač je rekla da policija dosad nije potvrdila druga ubistva sem onog koje se dogodilo u nedelju popodne u naselju Glenvil.

Video snimak ubistva, koji je postavljen na Fejsbuk, bio je na društvenoj mreži oko tri sat prije nego što je uklonjen, prenio je AP.

Čač je rekla da policija traga za muškarcem Stivom Stivensom i da se smatra da je naoružan i opasan.

I just spoke with a man and woman who said the man killed in the FB live video was their 78 year old father @cleveland19news pic.twitter.com/Gpf3EUafLM

— Shanice (@ShaniceDunning) April 16, 2017