Potraga za nestalom Prijedorčankom se širi sve do Jasenovca

Devetog dana od nestanka mlade Prijedorčanke koja je sa splava upala u rijeku Sanu, pripadnici Teritorijalne vatrogasne jedinice Prijedor odlučili su da od jutros prošire potragu koritom rijeke Sane i Une sve do Jasenovca.

Starješina Teritorijalne vatrogasne jedinice Nebojša Miljuš potvrdio je da su se vremenski uslovi popravili, da je vodostaj Sane 195 centimetara, tako da to omogućava bolju preglednost i bolje uslove za pretragu što se tiče priobalnog područja.

“Na ovoj pretrazi biće angažovane vatrogasne jedinice iz Novog Grada i Kozarske Dubice jer su to jedinice u okviru Vatrogasnog saveza Republike Srpske i i željeli smo da uradimo sve da pokušamo pronaći tijelo nesrećne osobe”, izjavio je Miljuš novinarima jutros na početku proširene potrage.

On je dodao da će jedan čamac krenuti iz Prijedora do Novog Grada, da će drugim čamcem vatrogasci iz Novog Grada krenuti prema Kostajnici, a treći čamac sa prijedorskim vatrogascima iz Kostajnice do Kozarske Dubice, dok će dubički vatrogasci potragu usmjeriti prema Jasenovcu.

“Potraga će biti kompletna lijevom i desnom obalom rijeka, a biće angažovano 16 vatrogasaca, pripadnika jedinice za potragu na vodi i pod vodom”, naveo je Miljuš.

On je dodao da je u planu bilo i ponovno ronjenje oko splava i gradskog mosta u Prijedoru, ali da vremenski uslovi za to još nisu pogodni.

“Vidljivost je jako loša tako da ćemo sa tom aktivnošću sačekati još neki dan, ako ova pretraga ne bude urodila plodom”, istakao je Miljuš.

Osim vatrogasaca, i policijski službenici CJB Prijedor i pripadnici jedinice za podršku aktivno su uključeni u potragu u priobalnom području za nestalom djevojkom.

Potraga traje sa prekidima od nedjelje, 5. marta, poslije 2.00 časa, kada je prijavljeno da je jedno maloljetno lice sa splava u Prijedoru upalo u rijeku Sanu, te nije izronilo.

