Potpuno obustavljen saobraćaj na putu Moštanica-Kozarska Dubica

Saobraćaj se jutros na većini puteva u RS odvija redovno, po vlažnim i mjestimično mokrim kolovozima.

Zbog izlivanja rijeke Une potpuno je obustavljen saobraćaj za sve kategorije vozila na magistralnom putu M-14 Kozarska Dubica-Kostajnica u mjestu Vrijoci. Saobraćaj se odvija alternativnim pravcima.

Zbog slijeganja kolovoza na pločastom propustu regionalnog puta R-477 a Moštanica-Kozarska Dubica 2 u mjestu Božići, saobraćaj je potpuno obustavljen. Postavljena je vertikalna saobraćajna signalizacija.

I dalje je, zbog aktiviranja klizišta, potpuno obustavljen saobraćaj na regionalnom putu R-475a Karan – Novi Grad. Postavljena je vertikalna saobraćajna signalizacija i fizičke prepreke.

Zbog izlijevanja rijeke Sane u prekidu je odvijanje saobraćaja na lokalnim putevima Blagaj -Radomirovac i Blagaj – Vitasovci.

Vozačima skrećemo pažnju na mogućnost odrona zemlje ili kamenja na kolovoz na svim dionicama koje prolaze kroz usjeke i pored kamenih kosina. Izdvajamo putne pravce Karanovac-Kneževo-Ugar, Karanovac-Crna Rijeka-Mrkonjić Grad, Sarajevo-Foča, Foča-Šćepan Polje, Zvornik-Konjević Polje, Karakaj-Caparde, Višegrad–Ustiprača-Rogatica i Višegrad-Brodar-Rudo. Na putnim pravcima gdje su u toku radovi postavljena je privremena saobraćajana signalizacija čije je poštovanje obavezno. Na svim putnim pravcima savjetujemo opreznu vožnju uz obavezno posjedovanje zimske opreme.

Na dionici magistranog puta (M-16.1 Klašnice-Prnjavor) u mjestu Hrvaćani, na ukrštanju magistralnog puta sa autoputem u zoni vijadukta Crkvište, zbog izgradnje autoputa, obustavljen je saobraćaj i preusmjeren na privremenu zaobilaznicu u neposrednoj blizini.

Na magistralnom putu M-16.1 dionica Klašnice 1-Prnjavor (sekcija “Đokin potok” na stacionaži od km 29+885 do 31+085), (u mjestu naseobina Lišnja i Puraći na stacionaži od km 25+980 do km 24+910 25+750 km i 26+700 km) i na regionalnom putu R-474 dionica Gornja Vijaka 1-Gornja Vijaka 2 (sekcija „Prnjavorska petlja“ na stacionaži od km 0+417 do km 0+65), izmijenjen je režim odvijanja saobraćaja zbog uključivanja i isključivanja mehanizacije koja je angažovana na izgradnji autoputa Banjaluka – Doboj. Za vrijeme izvođenja radova saobraćaj reguliše privremena saobraćajna signalizacija. (predviđeno je da radovi traju do 31.12.2018.).

Zbog sanacionih radova, saobraćaj je potpuno obustavljen za sve kategorije vozila na dionici mag. puta M-14.1 Bijeljina – Glavičice (ulice 27 marta i Srpske vojske u Bijeljini). Putnička vozila preusmjeravaju se na gradske ulice, a saobraćaj teretnih vozila odvija se isključivo obilaznicom.

Jednom saobraćajnom trakom,naizmjeničnim propuštanjem vozila,saobraćaj se odvija na regionalnom putu R-462-a,na dionici Obudovac 2-Lončari. Predviđeno da radovi traju do 30.06.2018.godine.

U toku su radovi na izgradnji vodovoda na području naselja Šnjegotina u opštini Čelinac, zbog čega je izmijenjen režim odvijanja saobraćaja na regionalnom putu R-476-a, dionica Ukrina-Klupe.Postavljena je privremena saobraćajna signalizacija, a predviđeno je da radovi traju do 20.03.2018.

Zbog aktiviranih klizišta, jednom saobraćajnom trakom, naizmjeničnim propuštanjem vozila, saobraća se na magistralnom putu M.Grad-Ključ u mjestu Dragoraj, , dok se saobraćaj odvija usporeno na magistralnom putu M-16 Banja Luka-Jajce, lokalitet Srpskih Toplica.

Zbog aktiviranih klizišta saobraćaj se odvija naizmjenično jednom kolovoznom trakom i na regionalnim putevima R-414 Karanovac-Kneževo, u mjestu Ljubačevo, R-476 dionica Ukrina-Gornja Vijaka i R-454a i Bratunac-Drinjača,

U toku su radovi na magistralnom putu M-14.1 na dionci Lončari-granica RS/BD (Brčko1) i granica RS/BD (Brčko 2) – Donja Bukovica, zbog čega je saobraćaj preusmjeren na obilazni put sa desne strane iz prvca Brčkog. (do 30.04.2018)

U toku su radovi na izgradnji novog mosta preko rijeke Zovidolke, na regionalnom putu R-435, Nevesinje-Berkovići u mjestu Zovi Do. Saobraćaj se odvija jednosmjerno, preko privremeno izgrađenog mosta u neposrednoj blizini i regulisan je privremenom saobraćajnom signalizacijim.

Na regionalnom putu R-458 Površnice-Lopare saobraćaj teretnih vozila i dalje je preusmjeren na putni pravac Lopare-Priboj-Banj Brdo.

Zbog radova na izgradnji kružne raskrsnice u Prnjavoru, izmijenjen je režim odvijanja saobraćaja na magistralnom putu M-16.1 Klašnice 1- Prnjavor- Gornja Vijaka. Za vrijeme izvođenja radova saobraćaj će regulisati uredno postavljena privremena saobraćajna signalizacija. Predviđeno je da radovi traju do 14.04.2018. godine.

Na magistralnom putu M-16.1 dionica Klašnice 1 – Prnjavor, radi izvođenja radova na izgradnji autoputa Banja Luka – Doboj, u zoni ukršatanja sa magistralnim putem, izmijenjen je režim odvijanja saobraćaja. Za vrijeme izvođenja radova saobraćaj reguliše privremena saobraćajna signalizacija. (predviđeno je da radovi traju do 01.05.2018.).

U cilju bezbjednog odvijanja saobraćaja na autoputu “9. januar” Prnjavor-Doboj, uspostavljen je poseban režim saobraćaja u području petlji “Prnjavor” i “Johovac”, kao i na regionalnom putu R-474 i magistralnom M-17.

Puštanjem u saobraćaj dijela auto puta “9. Januar “ Banja Luka-Doboj, dionica Banja Luka –Prnjavor, sa uklapanjem na petlju “Mahovljani” autoputa Banja Luka-Gradiška I sa uklapanjem na magistralni put M-16,1, Mahovljanska petlja stavljena je u svoju osnovnu funkciju. Na dionici mag. puta M 16-1. Klašnice 1 – Prnjavor u Drugovićima, uspostavljen je poseban režim saobraćaja i postavljena privremena saobraćajna signalizacija.

Naplatne stanice u Laktašima i Drugovićima nisu završene i neće biti u funkciji do završetka kompletne dionice autoputa Banja Luka-Prnjavor.

Zabrane

Na magistralnom putu M-18, dionica Brod na Drini-granica BiH/CG (Šćepan Polje), zabranjen je saobraćaj za sva vozila čija ukupna masa prelazi 16 tona. (Rješenje Min. saob. i veza 13.03/345-103-1/15, od 11.12.2015.).

Na regionalnom putu R-454 a Bratunac 3-Drinjača i dalje ostaje na snazi zabrana za teretna vozila ukupne mase preko 3,5 t i autobuse klase M3, dok se zabrana ne odnosi autobuse prevoznika ad Holding “Drinatrans” Zvornik, koji saobraćaju na redovnim autobuskim linijama Zelinja-Zvornik, Bratunac-Polom-Zvornik, Bratunac-Polom-Bijeljina i Polom-Bratunac. Takođe, ova zabrana se od 01.03. do 30.09.2018. godine ne odnosi na teretna vozila kojima će se vršiti transport drvnih sortimenata regionalnim putem R-454a od Bratunac 3-Drinjača.

(Srna)