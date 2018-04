Potpredsjednica SBB-a kandidat za Predsjedništvo BiH?

Adisa Omerbegović-Arapović, potpredsjednica Saveza za bolju budućnost BiH mogući je kandidat za člana Predsjedništva BiH iz reda bošnjačkog naroda.

Redovni izbori u BiH biće održani početkom oktobra, izborna kampanja je počela davno i uveliko traje, a Omerbegovićeva nije prva žena koja se spominje kao mogući kandidat za Predsedništvo BiH. Najprije se, naime, pominjala Sebija Izetbegović, supruga aktuelnog člana Predsjedništva BiH i lidera SDA BiH Bakira Izetbegovića.

Inače, Bakir Izetbegović više nema pravo da se kandiduje za tu funkciju.

Omerbegovićeva je gostujući na TV1, potvrdila da poostoji mogućnost da ona bude kandidat za člana Predsjedništva BiH, što bi bilo prvi put u Dejtonskoj BiH.

“Moram priznati da je predsjednik Fahrudin Radončić izrazio svoju spremnost, iako je on neko kome nema premca ili nema rivala kada su njegova ostvarenja u pitanju. Dakle, u BiH ne postoji čovjek koji ima više ostvarenja iza sebe od njegovog novinskog lanca do velelepnih zgrada koje je izgradio širom BiH. Jednsotavno, on nema rivala i smatramo da generalno SBB-ov kandidat nema pravog rivala kada je kandidatura za člana Predsjedništva u pitanju”, rekla je ona.

(Tanjug)