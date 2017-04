Potpisan zakon protiv Sorošovog univerziteta

Mađarski predsjednik Јanoš Ader potpisao je prijedlog zakona koji bi mogao da dovede do zatvaranja Centralnoevropskog univerziteta, ciji je osnivač Džordž Soroš.



Ader je to učinio uprkos pozivima da to ne radi tokom protesta u Mađarskoj i inostranstvu. Time je on zvanično stupio na snagu kao zakon.

U saopštenju koje je objavila državna agencija MTI, Ader je ocijenio da se izmjenom zakona o visokom obrazovanju “ne krši sloboda učenja ili predavanja, zagarantovana mađarskim ustavom”. Više hiljada ljudi protestovalo je u nedjelju u Budimpešti protiv zakona poyzivajući Adera da ga ne potpiše i uloži veto na novi zakon, podsjeća AFP.

U zakonu se izričito ne pominje CEU, ali univerztitet, koji je registrovan u SAD, sebe vidi kao “glavnu metu” novog zakona i upozorava da bi mogao da bude zatvoren. Prema novim pravilima, koji su poslanici nedavno usvojili, zabranjuje se institucijama čije je sjedište izvan EU da nagrađuju mađarske diplomce bez dogovora između nacionalnih vlada.

Od njih se, takođe, zahtijeva da otvore kampus i fakultete u svojoj matičnoj zemlji, što su uslovi koje CEU ne ispunjava.

Mađarski premijer Viktor Orban optužio je ranije Centralnevropski univerzitet za izdavanje lažnih diploma i kršenje mađarskih zakona što ova visokoškolska ustanova negira.

