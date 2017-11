Potpisan sporazum: Uskoro gradnja auto-puta Banjaluka – Novi Grad

Topić: Dionica od Banjaluke do Prnjavora u upotrebi do kraja godine

Auto-put Banjaluka – Novi Grad uskoro bi mogao da dobije prve obrise. Direktor kompanije “Autoputevi RS”, Dušan Topić, u Budimpešti je sa predstavnicima kineske kompanije “Šandong Internešnal” potpisao sporazum vrijedan oko 320 miliona evra.



Za početak, planirana je gradnja dionice od Banjaluke do Prijedora, a projekat će finansirati upravo Kinezi. Sa Vladom Srpske i ministrom saobraćaja dogovorili su da dobiju koncesiju i da tako vrate uloženi novac. Topić za ATV poručuje da je takvo rješenje korisno za obje strane.

“Za “Autoputeve” ovaj projekat Banjaluka – Prijedor je posebno interesantan i značajan, jer bi taj projekat trebalo da bude po modelu koncesije. To znači da kineski partner za projekat koncesije autoputa obezbjeđuje finansijska sredstva i gradi autoput, a onda u koncesionom periodu od trideset godina vrši povrat tih sredstava kroz naplatu putarine”, rekao je direktor JP Autoputevi RS Dušan Topić.

Topić poručuje da su pregovori u završnoj fazi. Slijedi odobravanje kredita kod evropskih banaka, ali i dobijanje zelenog svjetla od Vlade Srpske i Komisije za koncesije, što, nada se, neće potrajati. Poslije toga, ići će se u eksproprijaciju zemljišta, a Kinezi će pisati projekat.

Autoput bi trebalo da ide od Banjaluke, preko Prijedora do Novog Grada, a od Prijedora do Kozarske Dubice planirana je i brza cesta. To nije jedini projekat u koji Vlada ulazi sa kompanijom “Šandong”. Potpisan je i komercijalni ugovor za rekonstrukciju oko sto kilometara pruge, od Banjaluke, preko Prijedora i Novog Grada, sve do granice sa Hrvatskom. Kako kaže direktor Željeznica, modernizacija u svakom smislu.

“I gornji i donji stroj, zamjena šina, skretnica, pragova, itd, itd. Intervencija na mostovima i propustima, ako budu potrebne. Kada je u pitanju elektrotehnička djelatnost, adaptacija i rekonstrukcija kontaktne mreže, i uvođenje novih signalno-sigurnosne tehnike”, rekao je generalni direktor Željeznica RS Dragan Savanović.

Vrijednost tog projekta procijenjena je na oko 241 milion evra, a za njega će se zadužiti Željeznice Srpske, i to kod kineske Eksim banke. Dva ugovora su povezana, a uslov Kineza za rekonstrukciju pružnog pravca bio je dogovor o koncesiji za auto-put.

“Šandong International” odavno je zainteresovan za infrastrukturne projekte u Srpskoj. Pretprošle godine, na potezu od Banjaluke do Prijedora, brojali su saobraćaj, baš zbog određivanja isplativosti autoputa.

U međuvremenu, stigla je i vijest da su se Bosna i Hercegovina i Hrvatska konačno dogovorile i da će “po pola” finansirati izgradnju mopsta u Gradišci. Hrvati će platiti izvođača radova, a BiH strana nadzor.