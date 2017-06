Potonuo brod sa 150 turista, najmanje šest mrtvih VIDEO

Brod sa oko 150 turista potonuo je na vještačkom jezeru u sjeverozapadnom dijelu Kolumbije, a zasad su potvrđene najmanje tri žrtve.

Policija je saopštila da se 30 osoba vode kao nestale.

Brod je potonuo u nedjelju na jezeru Penol u turističkom mestu Guatepe, 45 kilometara istočno od Medeljina.

U pitanju je višespratni turistički trajekt pod imenom “Almirante”, prenijele su agencije.

Na video snimku, objavljenom na društvenim mrežama, vidi se kako brod tone i kako na desetine čamaca plove ka trajektu, pokušavajući da spasu ljude.

UPDATE: Video of the boat carrying 140 tourists sinking in #Guatapé, Colombia, up to 100 rescued, many still missing. pic.twitter.com/dQteIUEASg

— News_Executive (@News_Executive) June 25, 2017