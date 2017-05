Posvađala se sa mužem pa progutala novac

Operacijom je iz ženinog stomaka uklonjeno 57 novčanica, a preostale novčanice su izašle ili će tek izaći prirodnim putem.

Doktori bolnice u Santanderu su iz crijeva i želuca tridesetogodišnje Kolumbijke izvadili 57 novčanica od po 100 dolara, dok su ostale novčanice koje je progutala prošle kroz debelo crijevo.

Žena je posle svađe sa mužem željela da od njega sakrije 7.000 dolara pa je smislila da od novčanica napravi male rolne i da ih proguta, prenosi „Miror“.

Rekla je lokalnoj televiziji kako je, nakon što su prodali nekoliko električnih uređaja iz kuće, riješila da sačuva taj novac kako bi sa mužem otišla na neko putovanje.

Doktori su rekli da su hirurški uspjeli da uklone 57 novčanica od po 100 dolara.

Šef hirurgije univerzitetske bolnice u Santanderu, Huan Paulo Serano, rekao je je najveći broj novčanica izvađen iz stomaka i da očekuje da sve ostale novčanice izađu prirodnim putem.

Doktor Serano je rekao da to što rolnice novčanica nisu bile zapakovane ili zavijene ukazuje na to da one nisu progutane zbog nekog nelegalnog transporta.

“Prije bih rekao da su progutane u trenutku očaja”, zaključio je dr Serano.

(Večernje novosti)