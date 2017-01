“Postavili su bombu pred moja vrata jer znam za kriminal u Komunalnom preduzeću”

Postavljanje bombe na ulaznim vratima mog stana je pokušaj moje likvidacije, kaže za ATV Nermin Rejzović. On trenutno obavlja funkciju vršioca dužnosti direktora brčanskog Komunalnog preduzeća i smatra da je motiv to što je otkrio brojne kriminalne radnje u firmi.

“Sumnjam na jednog nalogodavca. Neću ime da pominjem zbog istrage. Ali se zna šta se tu radi. To je duboka politika. Milionske prevare u komunalnom i tako dalje. Ovim samo poručujem da neću stati s ovim i da neću odustati od konkursa i dalje ću raditi ono što mi je po službenoj dužnosti dužnost u preduzeću. I ako budem izabran za direktora ovo će istražni organi da urade što treba po mom izvještaju koji budem dostavio”, izjavio je Nermin Rejzović.

Bomba u zgradi zabrinula je Rejzovićeve komšije.

Zabrinut je i gradonačelnik Siniša Milić, ali i brčanski političari. Kažu da je sada sve na policiji, za koju vjeruju da će dobro odraditi svoj dio posla.

“Ono što mene u ovom trenutku najviše zabrinjava jeste činjenica da i 20 i više godina nakon rata, ovdje je izgleda dosdupno svakome nekakvo oružje zaostalo iz rata, bombe i tako dalje. Mislim da oko toga treba povesti ozbiljno računa”, istakao je Siniša Milić, gradonačelnik Brčko distrikta.

“Ja mislim da je to jedan zločinački akt i strašna poruka građanima Brčko distrikta. To se desilo pred vratima jednog čovjeka, međutim, to je ulaz u kojem su mogli da strada više građana, više ljudi. To je jedan teroristički čin”, rekao je Ismet Dedeić, predsjednik SBB-a Brčko distrikta.

O svemu je upoznat dežurni tužilac. Istraga je u toku.

“Formirani su posebni istražni timovi koji će aktivno raditi na rasvetljavanju cjeklokupnog događaja. I ono što mogu reći da pripadnici policije aktivno rade na rasvetljavanju događaja”, kazao je Halid Emkić, portparol Policije brčko distrikta.

Rejzović je pronašao bombu na ulaznim vratima stana juče ujutro kada je krenuo napolje. Bila je svezana za vrata u crnoj vreći i konopcem povezana za kvaku.