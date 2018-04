Postanite Addiko i uživajte u inovativnoj ponudi Addiko banke

Do kraja januara kampanja "„Proslavi odgovorno - ako misliš piti, vozač nemoj biti"

Addiko banka već drugi mjesec realizuje regionalnu kampanju za nove klijente pod sloganom Postanite Addiko. U okviru ove kampanje banka poklanja određenu sumu novca kao dobrodošlicu svakom novom klijentu, ali i dodatni novac u slučaju da se klijenti odluče napustiti banku, što je nastavak fokusiranog pristupa prema kojem klijent zauzima centralno mjesto u poslovnoj strategiji i aktivnostima banke.

Koji je motiv pokretanja ovakve kampanje?

Sigurni smo u kvalitet naše usluge i mogućnost adekvatnog odgovora na zahtjeve klijenata, te smo se odlučili pokrenuti kampanju ‘Postanite Addiko’ u okviru koje dajemo jedinstvenu ponudu, u kojoj svaki novi klijent odmah prilikom otvaranja računa dobija 50 KM. U slučaju da ne opravdamo to povjerenje, te da klijent ne bude zadovoljan uslugom i nakon godinu dana odluči zatvoriti račun, Addiko banka će mu pokloniti dodatnih 20 KM, kažu u Addiko banci.

Naša računica kampanje “Postanite Addiko” je jednostavna, ali i vrlo hrabra. Zahvaljujući postignućima iz prošle godine, ali i svakodnevnoj komunikaciji koju imamo sa klijentima, uvjereni smo u kvalitet naše usluge. Sigurni smo da će klijenti, kada se iz prve ruke uvjere u našu predanost da im svakodnevno upravljanje finansijama učinimo jednostavnijim i kvalitetnijim, ostati naš dugoročni partner, stav je zaposlenih u Addiko banci.

Kako klijenti mogu “Postati Addiko” i iskoristiti pogodnosti ove kampanje?

Sve što novi klijenti trebaju napraviti kako bi na računu odmah u startu dobili 50 KM jeste otvoriti račun u Addiko banci na koji će tokom narednih 12 mjeseci primati mjesečna primanja, te odabrati jedan od paketa u ponudi – Zlatni, Srebrni ili Start. Odabirom nekog od paketa dobijaju i razne pogodnosti poput internet i mobilnog bankarstva, podizanja gotovine s bankomata svih banaka bez naknade, plaćanja chatom putem Vibera, putno zdravstveno osiguranje i niz drugih osiguranja, pomoć na cesti, charge kreditnih i revolving kartica, a usto ostvaruju i pravo na povoljnije uslove kreditiranja.

Osim ovog inovativnog pristupa, Addiko banka je nedavno plasirala vrlo neobičnu debitnu karticu. O čemu se radi?

Radi se o prvoj Addiko beskontaktnoj debitnoj kartici, koja ima nekoliko zanimljivih prednosti. Za razliku od postojećih kartica, kod ove je implementiran koncept “Addiko sigurna kupovina”, zasnovan na 3D Secure codu, koji garantuje sigurnu kupovinu preko interneta. Takođe, na ovoj je kartici impelmentirana beskontaktna tehnologija plaćanja, što omogućava korisnicima da obavljaju praktična, sigurna i brza plaćanja za svega par sekundi na preko osam miliona lokacija širom svijeta. Činjenica da za iznose manje od 30 KM nije potrebno unositi PIN kod samo je još jedan dokaz kompatibilnosti ove savremene platne metode sa užurbanim stilom života savremenih potrošača.

Po čemu je još ova kartica posebna?

Mi u Addiko banci nastojimo klijentima uvijek ponuditi nešto više i drugačije, prateći digitalne, ali i druge trendove. Nakon nekoliko prošlogodišnjih digitalnih noviteta, ovu smo godinu odlučili započeti jedinstvenim kartičnim proizvodom za plaćanje sa stilom. Naša nova kartica drugačija je od ostalih jer je vertikalnog dizajna, što je jedinstven slučaj na prostoru regiona. Osim toga, dok koriste karticu, naši klijenti osim užitka sigurne kupovine, mogu uživati i u prekrasnom mirisu jagode, s obzirom na to da je ova kartica jedina koja miriše.

Gdje klijenti mogu dobiti mirisnu karticu?

Kartica je trenutno u ponudi Addiko Bank dd Sarajevo, dok će se u ponudi Addiko Bank ad Banjaluka naći uskoro, nakon sticanja tehničkih uslova, s obzirom na to da ova banka do sada nije nudila Mastercardove kartice. Nakon što se kartica nađe u ponudi obje banke, započet ćemo sa sukcesivnom zamjenom debitnih kartica za sve naše klijente, kako bi do kraja godine svima omogućili da uživaju u prekrasnom mirisu jagode, ali i u sigurnijoj online kupovini, kažu nam u Addiko banci.