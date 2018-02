Poslodavci i sindikalci složni da Zavod za zapošljavanje mora biti reformisan

Poslodavci i sindikalci su poslije dužeg vremena našli zajednički jezik i usaglasili na današnjoj sjednici Ekonomsko-socijalnog savjeta da Zavod za zapošljavanje mora biti reformisan, ali na način da se prilagodi stvarnom životu.

Prijedloge Vlade o izvještaju o realizaciji akcionog plana za prethodnu i akcioni plan zapošljavanja za ovu godinu, vraćaju na doradu, ali ih iz Vlade Srpske danas niko nije saslušao. Kažu članovi Savjeta da u prijedlozima fali podataka i da njihovi zahtjevi nisu ispoštovani. Najbitniji su im oni oko Zavoda za zapošljavanje.

“Svaka vrsta populističkih projekata je uzalud potrošen novac. I ono što treba poslovnoj zajednici jesu podsticaji za zapošljavanje u realni sektor kako bi se stvorila produktivna radna mjesta i kako bi ti ljudi ostali da rade i nakon isteka projekta”, rekla je Ranka Mišić, predsjednik Saveza sindikata RS.

Mišićeva navodi primjer lošeg projekta poput podsticaja za samozapošljavanje za koje je potrošeno oko osam miliona maraka i kaže da su takvi projekti neefikasni. Reforma zavoda bi kaže, u konačnici stvorila uslove za povećanje plata u Srpskoj. Kažu i poslodavci da do povećanja treba da dođe, ali i da u Srpskoj fali radnika.

“Smatramo da poslovnoj zajednici trenutno nedostaje mnogo radnih mjesta, mnogo profila od srednje do visoke stručne spreme. Da nema puno zainteresovanih za rad u realnom sektoru, zašto je to, ne možemo znati. Ima preduzeća koja imaju značajno veće plate nego što je to u javom sektoru”, rekao je Dejan Mijić potrpedsjednik Unije udruženja poslodavaca i direktor banjalučkog “Autoprevoza” koji je rekao i da su primanja vozača u njegovoj firmi kreću od 600 do 2.000 KM.

Sindikalci kažu da u Vladi nisu spremni na promjene. U resornom ministarstvu danas ne odgovaraju na naše pozive.