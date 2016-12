Poslodavci Fondu PIO duguju skoro pola milijarde KM

Ukupna dugovanja poslodavaca prema Fondu za penzijsko – invalidsko osiguranje Republike Srpske (PIO RS) na kraju novembra ove godine dostigla su 440 miliona KM i u odnosu na 2015. godinu povećana su za čak 20 miliona KM, najviše zbog drastičnog rasta duga zdravstvenih ustanova, potvrdio je za poslovni portal Capital.ba direktor Fonda PIO Mladen Milić.



Milić je istakao da su prihodi Fonda u ovoj godini povećani za 0,5 odsto, a rashodi za 0,45 odsto te da je naplata u prvih deset mjeseci iznosila 98 odsto, ali da je i pored toga došlo do rasta potraživanja za oko 20 miliona.

„To povećanje potraživanja u 90 odsto slučajeva se odnosi na potraživanja od zdravstvenih ustanova. Prošlu godinu smo završili sa oko 419 miliona KM potraživanja po osnovu neplaćenih doprinosa, a ove ćemo imati oko 440 miliona KM“, rekao je Milić.

Kazao je da se polovina potraživanja odnosi na javni sektor, a najveći dio na zdravstvene ustanove.

On je naglasio da Fond od firmi u stečaju ili likvidaciji potražuje oko 50 miliona KM, te nešto više 40 miliona KM po osnovu kamata.

„Vidjećemo šta je od tih potraživanja realno moguće naplatiti. Sve ostalo je relativno naplativo, ali je potreban duži period za to. Ne treba zaboraviti ni činjenicu da zakon dozvoljava da se doprinosi plate u roku od 60 dana pa mnogi poslodavci koriste i tu mogućnost“, naglasio je Milić.

Za isplatu penzija ove godine nedostajalo 234 miliona KM

Milić je rekao da je prelazak na trezorski princip poslovanja Fondu donio sigurnost u poslovanju i olakšao rad jer se oni više ne bave obezbjeđenjem nedostajućih sredstava kao što su to radili u prethodnom periodu, a da sve ostale poslove rade kao i do sada.

„Mi ove godine nećemo imati deficit, jer je trezor u obavezi da nadoknadi sva nedostajuća sredstava za isplatu penzija, a taj iznos u prvih 11 mjeseci je bio 234 miliona KM. Ako uzmemo u obzir činjenicu da smo, dok nismo prešli na trezorski princip poslovanja, od Vlade zahtijevali oko 320 miliona KM na godišnjem nivou, a da nam je odobravano oko 190 miliona, dolazimo do toga da smo oko 130 miliona obezbjeđivali uglavnom kreditima. Ove godine nije bilo potrebe za tim“, kazao je Milić .

Doprinosi se ne uplaćuju redovno za 40.000 radnika

Milić je rekao da se u RS u prosjeku mjesečno po zaposlenom uplate 274 KM doprinosa, a da je prosječna penzija 342 KM.

„Kad bi se za sve zaposlene u prosjeku uplaćivalo po 330 KM doprinosa, na postojeći broj penzionera i dostignuti nivo penzija ne bi bilo nedostajućih sredstava. Međutim, s obzirom na to da mi imamo 257.000 penzionera, a oko 298.000 prijavljenih radnika, te da se za oko 40.000 zaposlenih neredovno plaćaju doprinosi, dolazimo do zaključka da je za svakog penzionera mjesečno potrebno obezbijediti razliku između 342 KM i 274 KM. Jedini način da se to prevaziđe jeste povećanje broja zaposlenih za koje će se uredno plaćati doprinosi“, kazao je Milić.

On je istakao da je u ovoj godini neznatno poboljšan omjer broja radnika i penzionera u RS, naročito u drugoj polovini godine.

„Mi smo prošlu godinu završili sa omjerom 1,13 radnika na jednog penzionera. To je bio najniži odnos u regionu zajedno sa FBiH u kojoj je, takođe, bio takav odnos. Ovu godinu ćemo završiti sa odnosom 1,16 radnika na jednog penzionera“, rekao je Milić.