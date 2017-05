Posljednje upozorenje invalida: Redovna isplata ili protesti

U Vladu su došli zbog kažnjenja naknada. Ministrima zdravlja i finansija dali posljednje upozorenje – ako novac za tuđu njegu i pomoć ubuduće ne bude isplaćen do 20. u mjesecu definitivno idu na ulicu.

Invalidi više neće usmena obećanja traže da Vlada donese uredbu kojom bi se detaljno i sa jasnim rokovima definisala isplata.

“Ovo je jedno upozorenje gdje smo definisali rokove. Znači, ukoliko ne bude tuđa njega mi ćemo 25. ili peti radni dan, zavisi kako to ispada, preduzeti neke korake, bez najave, sastanaka i tako dalje”, upozorava Radomir Radanović, gradska organizacija slijepih Banjaluka.

Njih oko 24 hiljade, mjesečno primaju 166 ili 83 marke, zavisno od kategorije. Pola od tog mjesečnog dodatka dužne su da isplate lokalne zajednice i taj dio, zavisno od opštine ili grada, kasni i po nekoliko mjeseci.

“Sa isplatom svoje polovine kasni i Vlada i to više ne možemo da tolerišemo”, poručuju invalidi iz banjalučkog udruženja.

“Nama nije cilj da mi svaki mjesec pokušavamo da zovemo njega, da on zove finansije ili tako nešto da se ide nego da jednostavno pokušamo to da riješimo, da zatvorimo tu priču jer problem i jeste u trezoru. Znači, ako ministarstvo zdravlja da nalog da se to isplati onda je trezor taj koji plaća. E sad da li to kasni dva, tri ili pet dana. Uglavnom do njih je”, rekao je Radovan Ristić, predsjednik Gradskog odbora Udruženja invalida grada Banjaluka.

Iz Vlade sa sastanka dvije fotografije i saopštenje za javnost. Bez konkretnih obećanja, samo sa tvrdnjom da problemi postoje i da ih treba riješiti. Invalidi kažu, ministar nam je usmeno rekao da se nada da kašnjenja više neće biti.

“Učesnici sastanka su se usaglasili da se u narednom periodu učine dodatni napori kako bi isplata naknade za pomoć i njegu drugog lica bila što redovnija, a da u narednom periodu treba raditi zajednički na sistemskim rješenjima kada su u pitanju bolja ciljanja socijalne zaštite i pravednija raspodjela raspoloživih sredstava”, navode iz Vlade.

Invalidi tu nisu stali. Traže stoodstotno povećanje naknada i izjednačavanje sa okruženjem gdje se za tuđu njegu izdvaja u prosjeku 200 evra. Povećanje ipak ne traže za kompletno članstvo već samo za one kojima je to najpotrebnije. Uskoro će, kažu, od Vlade zatražiti i uvođenje ličnih invalidnina, ali se još nisu odlučili da li da u prijedlogu napišu da bude u iznosu najniže plate ili penzije u Srpskoj.