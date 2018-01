Poslije ubistva Šormaz glumio da je izgubio pamćenje

Nikola Šormaz (67) iz Banjaluke u vrijeme ubistva sugrađanina Božidara Rogića (80) bio je u stanju povišene napetosti zbog ranijeg sukoba, a njegove sposobnosti da shvati značaj djela i upravlja postupcima bile su umanjene, ali ne značajno.



Kazala je ovo u banjalučkom Okružnom sudu na suđenju Šormazu vještak specijalista psihijatrije Sanja Vukadinović-Stojanović.

Ona je Šormaza opisala kao osobu koja ima nizak prag tolerancije na stres i koja reaguje impulsivno.

– Šormaz boluje od posttraumatske epilepsije. Riječ je o osobi ispod prosječne inteligencije koja svjesno pokazuje svoje stanje težim nego što jeste. Kada je pričao o događaju za koji je optužen govorio je da se ne sjeća i ništa ne zna i simulirao je amneziju – rekla je Vukadinović-Stojanović.

Vještak Veselka Bjelaković utvrdila je da je optuženi Šormaz u vrijeme zločina bio trijezan, kao i njegova žrtva Rogić.

Tokom suđenja tužilac Dalibor Vrećo pročitao je iskaz stradalog Rogića koji je ranije izjavio da ne poznaje optuženog Šormaza. Prema tom iskazu optuženi je prije zbadanja napao Rogića u njegovoj garaži ispred zgrade gdje stanuje.

– Taj čovjek je došao do moje garaže i počeo da lupa na vrata. Kada sam izašao napao me je štapom, a ja sam ga otjerao lopatom. Kobnog dana dok sam sjedio pored šahovske table u naselju Obilićevo, iza dvorane, isti taj čovjek mi je prišao, počeo da psuje i vrijeđa, te me ubo u stomak i ruku – naveo je ranije Rogić u izjavi koja je pročitana u sudnici.

Šormaz je optužen da je 17. jula prošle godine, nakon kraće svađe, čakijom izbo Rogića iza Sportske dvorane “Obilićevo” u banjalučkoj ulici Carice Milice. Usljed zadobijenih povreda, nakon operacije, kod Rogića je došlo do komplikacija, pa je preminuo deset dana nakon napada.

Nož

Vještak Saša Jojić, koji je vještačio oštećenja na potkošulji i majici ubijenog Božidara Rogića, rekao je da je nož, oduzet od optuženog Nikole Šormaza, mogao da napravi oštećenja koja su pronađena na odjeći ubijenog, ali to nije moguće potvrditi sa sigurnošću. Oštećenja se nalaze na prednjem dijelu majice i potkošulje, u predjelu stomaka, u koji je Rogić i uboden.

(Glas Srpske)