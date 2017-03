Poslije sedam godina ponovo proizvodnja u “Žitoprometu”

U prijedorskom “Žitoprometu” danas je nakon sedam godina pauze ponovo pokrenuta mlinska industrija, jer je banjalučki “Žitoprodukt” na pet godina zakupio mlinske kapacitete nekadašnjeg prijedorskog giganta.

Bivši gradonačelnik Prijedora Marko Pavić koji je u proteklom mandatu spojio prijedorski “Žitopromet” sa banjalučkim “Žitoproduktom” rekao je da ova investicija ima izuzetnu vrijednost jer su investitori domaći, a proizvodnja se izvozi.

“Oživljava se mlinska industrija koja je ranije snabdijevala cijelu Bosansku krajinu, veliki dio hrvatskog primorja i više od toga”, rekao je Pavić u obraćanju zvanicama na svečanosti pokretanja mlinske proizvodnje.

On je podsjetio da se Prijedor zbratimio sa turskim gradom Manisom i da očekuje da će partneri iz Turske na čije tržište se izvoze značajne količine prerađene pšenice, znati cijeniti ovaj rad.

“Od početka smo razmišljali da to bratimljenje za krajnji cilj ima povezivanje firmi iz Prijedora i Turske i evo danas se to realizuje. Treba voditi konzistentnu i dugoročnu politiku i ne zamajaviti se dnevnim događajima i tako će doći do uspjeha”, rekao je Pavić.

Direktor “Žitoprodukta” Saša Urošević rekao je da ova firma za svaku proizvedenu tonu ima ugovorene kupce, više od 70 odsto ukupne proizvodnje izvozi u Tursku, Crnu Goru i Sloveniju, pregovara se sa Albanijom, a u planu je i hrvatsko tržište.

“Potrebe naših turskih partnera su veće od naših kapaciteta i zato smo pregovarali sa sedam mlinova u ovoj regiji. Nismo uspjeli sa svima da sklopimo saradnju, ali smo sa dva mlina dogovorili uslužno mljevenje”, rekao je Urošević.

On je precizirao da će mlin u Prijedoru koji su uzeli u zakup zajedno sa banjalučkim mlinom dnevno mljeti 225 tona pšenice.

On je dodao da je uslužno mljevenje dogovoreno sa mlinovima u Omarskoj i Bišćanima kod Prijedora.

“Žitoprodukt” pšenicu za potrebe Turske uvozi iz Srbije, a za domaće tržište iz Mađarske.

Ima 80 zaposlenih i 18 prodajnih objekata “Žitopeka”, a u planu je ukupno 50 objekata u krugu od 100 kilometara od Banjaluke.

“U Prijedoru sada rade 24 radnika, a od 1. aprila radiće oko 30 radnika direktno, i oko 50 indirektno”, dodao je Urošević.

Gradonačelnik Prijedora Milenko Đaković pozdravio je pokretanje investicije i naglasio da je svako radno mjesto značajno.

Vlasnik i predsjednik uprave “Žitoprodukta” Slaviša Krunić rekao je da je u revitalizaciju mlinsko-pekarske industrije u ovoj regiji od 2014. godine do danas uložio više od 16 miliona KM i da će to ulaganje u naredne dvije godine porasti na 20 miliona maraka.

On je najavio i da će Prijedor biti domaćin skupa malih privrednika kojima će “Žitoprodukt” ponuditi saradnju u oblasti proizvodnje organske hrane.

Ovo preduzeće smatraju najbrže rastućom kompanijom u mlinsko-pekarskoj industriji i za rezultate u radu višestruko je nagrađivan u posljednje dvije godine.

(Srna)