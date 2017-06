Poslanici se posvađali zbog zarada policajaca!

Hitna izmjena Zakona o platama za opoziciju je pokušaj Vlade da zakrpi rupu u budžetu, a za vlast neophodna mjera za povećanje bezbjednosti.

U tom duhu Narodna skupština raspravljala je o uvođenju varijabilnog dijela plate radniciam MUP-a od 10 procenata, za koliko će se moći povećati ili smanjiti plata u zavisnosti od učinka.

Sve je to uredu kažu u opoziciji da svima nije jasno zbog čega se to radi samo u policiji, jer više od 7 000 pripadnika potražuje milione. Smatraju da će Vlada nakon usvajanja zakona kroz smanjenje plate od 10 odsto, prebijati dugove za prevoz, topli obrok i druge naknade.

“Ovde je jednostavno ostavljena zakonska mogućnost da se plate mogu samo smanjivati zavisno od raspoloživih sredstava,jer u predloženom rješenju stoji da se plate povećavaju i smanjuju u zavisnosti od raspoloživih sredstava. Ako nema sredstava, a nema ih konstantno, znači ovo je mogućnost da se plate radnicima samo smanjuju”, izjavio je Nedeljko Glamočak, poslanik SDS-a u Narodnoj skupštini RS.

“Ko je to rekao od opozicije? Gospodin Glamočak! To apsolutno nije tačno niti ima veze sa tim, jer mi ne pravimo nikakve uštede koje ćemo ostaviti negdje sa strane i iskoristiti za nešto drugo.Pravilnikom će to biti definisano onoliko koliko bude nekom umanjena plata toliko će neko drugi biti nagrađen i to je zatvoren ciklus”, kaže Dragan Lukač, ministar unutrašnjih poslova RS.

Dragan Lukač kaže da se radi o uvođenju reda i vjeruje da će sa sindikatom dogovoriti kako će se kažnjavati i nagrađivati radnici, iako je isti taj sindikat najavio žalbu Ustavnom sudu.

U načelu nismo protiv uvođenja stimulacije, kaže opozicija, pa amandmanom nudi novo rješenje. Policajcima uvesti benificirani tradni staž od 4 mjeseca za svaku godinu i osnovnu platu povećati za 30 odsto u zavisnosti od specifičnosti posla.

“Nisam protiv toga da se nađe rješenje za varijabilni dio, ali mislim da ne treba raditi separativno jedno ministarstvo i da ne treba raditi po hitnom postupku”, rekao je Dragan Čavić, poslanik NDP-a u narodnoj skupštini RS.

“Želimo da vlada vrlo ozbiljno razmotri naš prijedlog koji ide u pravcu značajnog uvećanja i stimulacije plata za pripadnike Ministarstva unutrašnjih poslova”, poruka je Milanka Mihajlice, SRS.

“Podržavam ideju da se svim policajcima poveća plata, ali trenutno para nema”, odgovarao je Ministar unutrašnjih poslova. Branili su ga i poslanici vladajuće većine koji su amandman opozicije nazvali populizmom.

“Ja razumijem poziciju opozicije da uvijek pod navodnicima može da ima neku vrstu populističke priče. Nemojte to da shvatite uvredljivo. Vjerovatno da sam na toj strani i ja bi isto tako se ponašao, jer logično je da svi želimo da naši policajci imaj veću platu. Siguran sam da ovo nije namjera da se na mala vrata smanjuju nečije plate”, izjavio je Igor Žunić, poslanik SNSD-a u Narodnoj skupštini RS.

Smanjenja plata sasvim sigurno neće biti za specijalce. Njima su novim zakonom zagarantovane deset odsto veće plate, s čim je saglasna i opozicija.