Poslanici o zaduženju za “Željeznice”

Narodna skupština Republike Srpske nastaviće danas u Banjaluci sjednicu raspravom po hitnom postupku o prijedlogu odluke o prihvatanju zaduženja Srpske prema Svjetskoj banci – Međunarodnoj banci za obnovu i razvoj prema projektu restrukturisanja “Željeznica Republike Srpske” u iznosu 51,3 miliona evra.

Cilj projekta je unapređenje operativne efikasnosti i finansijske održivosti “Željeznica Republike Srpske”. Planirano je da broj zaposlenih bude smanjen za 1.000 radnika, i to 500 do kraja ove godine i preostalih 500 do okončanja procesa restrukturisanja.

Na dnevnom redu 23. redovne sjednice su prijedlog odluke o iznosu garancija koje može izdati Republika Srpska u ovoj godini – po hitnom postupku i Prijedlog zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju.

Poslanici će razmatrati Prijedlog zakona o gasu, Prijedlog zakona o stranim ulaganjima i Prijedlog zakona o banjama.

Biće razmatran i Nacrt zakona o izvršenju krivičnih i prekršajnih sankcija Republike Srpske, te Nacrt zakona o zaštiti žrtava ratne torture.

U prvom dijelu 23. redovne sjednice usvojeni su, svi prema hitnom postupku, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o koncesijama i Zakon o prestanku važenja Zakona o naknadama za korišćenje prirodnih resursa u svrhu proizvodnje električne energije.

Usvojena je i odluka o prihvatanju zaduženja Republike Srpske prema Evropskoj investicionoj banci za dodatno finansiranje prema projektu izgradnje auto-puta Banjaluka-Doboj – po hitnom postupku.

Nastavak sjednice zakazan je u 10.00 časova.

(Srna)