Poslanici o Ljubiji, štrajkači pred Skupštinom!

Tačka o prodaji “Ljubije” nije ni došla na dnevni red, a pet radnika “Arselor Mitala” pred skupštinom je razvilo transparente.

Zbog prodaje akcija štrajkuju glađu od parlamenta traže da da se povuče odluka i formira ekspertski tim koji bi ispitao sve eventualne neregularnosti i dokazao radnicima da će biti zaštićeni nakon prodaje.

U restoranu su pregovarali za DNS-ovom Spomenkom Stevanović. U kabinetu Nedeljka Čubrilovića rečeno im je: “Odluku može da povuče samo Vlada”. A pošto nije vratili su se ispred i nastavili štrajk.

“Tu smo u blizini, tu ćemo i noćiti onda opet dolazimo”, rekao je Milanko Stojnić, predsjednik sindikata “Arselor Mitala”.Na pitanje šta ako se izglasa prodaja Stojnić kaže:”Ne znam ni ja šta ćemo.Ha, šta ćemo? Ne znam ni ja. Neka nam je bog u pomoći”, odgovara Stojnić.

I dok su neki poslanici obilazili radnike Mitala, drugi su po hodniku vodili duge telefonske razgovore. I baš negdje u to vrijeme zvono je pozivalo poslanike da počnu, po mnogima, najočekivaniju raspravu u ovom mandatu. Čim je ministar krenuo sa uvodnim izlaganjem, klubovi su završili sa posljednjim konsultacijama i sala je počela polako da se puni.

Petar Đokić još jednom je obrazložio zašto je vlada prihvatila ponudu Izraelaca.

“Mi smo u postupku priprema ove skupštine provjerili putem referentne kuće trenutno tanje kad je u pitanju Izraeli investment grupa i konstatovali da danas imaju kapital kojim raspolažu na dan 27. april 35 miliona i 100 hiljada dolara”, pojašnjava Petar Đokić, ministar industrije, energetike i rudarstva u Vladi RS.

To je dovoljno da Izraelci pokupuju ljude oko Milorada Dodika, direktno optužuje opozicija. Oni koji budu glasali protiv prodaje akcija kupljeni su igrači “Mitala”, istom mjerom uzvraća lider SNSD-a.

“Mi ozbiljno sumnjamo da postoji novac koji je ubačen njima da tako govore. Postoje indicije o tome i to ćemo naravno provjeriti, ja nemogu da tvrdim”, rekao je Milorad Dodik, predsjednik SNSD-a .

“Isto tako, pozivam ih i imam razlog takođe da kažem da imam sličnih izvora kao Milorad Dodik da postoje insinuacije da je taj isti Zotov poplaćao neke ljude oko Milorada Dodika da se ovo rješava. Ja nisam taj da utvrđujem da li je to istina”, kaže Dragan Čavić, lider NDP-a.

Oni koji su prehtodnih dana bili neodlučni, danas su još misteriozniji. Osim Ilije Stevančevića.

Iz banje je došao u skupštinu. Svjestan da mu glas zlata vrijedi pregovarao je, kaže, sa Zoranom Tegeltijom. Za ATV priznaje, glasaće za prodaju akcija “Ljubije” ako Vlada poveća penzije za 5 odsto.

“To sam ja rekao, obavijestio sam ministra finansija, rekao mu svoj stav i to će moj konačni stav biti. Ako budem glasao za to, to je uslov povećanje penzija 5%.”, pojašnjava Ilija Stevančević, samostalni poslanik u Narodnoj skupštini RS. Na pitanje šta je na sve rekao Zoran Tegeltija ministar finansija u Vlasi RS, Stevančević odgovara:“Primljeno k’ znanju”.

Malo ko se od poslanika nije i našalio na temu većine u Parlamentu pa se tako s obe strane moglo čuti da se danas u parlamentu trguje bolje nego na banjalučkoj berzi. Ko je bolji trgovac i lobista znaće se svakako nakon glasanja.