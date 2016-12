Poslanici NSRS pola dana proveli čekajući kvorum

Počelo je žestoko u Narodnoj skupštini Republike Srpske, odmah poslije izlaganja ministra finansija. Opozicija je optužila Vladu da Zakon o bankama predlaže samo i isključivo samo zbog zahtjeva MMF-a i da alibi o poboljšanju stanja u bankarskom sektoru ne pije vode.

Zakon je branila SNSD-ova Željka Stojičić, baš u vrijeme kad je opozicija priču okrenula na propale banke.

“Kad podvučemo crtu očajnog rada Agencije za bankarstvo efekti su sljedeći: ukupna potraživanja, prijavljena i neprijavljena i hartije od vrijednosti koje je kupovala Vlada RS preko IRB-a od ove dvije banke, propali depoziti – nešto malo manje od 600 miliona maraka”, kazao je Dragan Čavić, poslanik NDP-a u Narodnoj skupštini RS.

Za SNSD najbitnije je otkloniti nedostatke i praznine u zakonu.

“Glavni cilj donošenja zakona jeste da se predloženim rješenjem prije svega otklone nedostaci i pravne praznine koje su uočene u primjeni važećeg Zakona o bankama RS i u cilju postizanja veće stabilnosti finansijskog sektora”, rekla je Željka Stojičić, poslanik SNSD-a u Narodnoj skupštini.

I tada je SNSD zatražio prvu pauzu, pa se rasprava preselila za govornicu u holu Narodne skupštine. Teme su varirale: od prenosa nadležnosti do pronalaženja krivaca za Bobar i Banku Srpske. Pred Čavića ovaj put je stao ministar lično.

“Od njih što traži MMF oni još više daju jer znaju da će im MMF ponovo trebati jer prave konstantno dubioze svojom nepromišljenom politikom – u svakom segmentu. A u sektoru bankarstva su se posebno dokazali kao nesposobni”, rekao je Dragan Čavić, poslanik NDP-a u Narodnoj skupštini RS.

Zoran Tegeltija, ministar finansija u Vladi RS, ističe da je bitno da se ne dese bilo kakvi propusti i problemi.

“Sva zakonska rješenja pa i nova zakonska rješenja tretiraju materiju sa stanovišta da se ne dese bilo kakvi propusti i problemi koji su eventualno bili u poslovanju banaka a odgovornost za ono što se desilo u prethodnom periodu uvijek je u nadležnosti kontrolnih organa” izjavio je Zoran Tegeltija, ministar finansija u Vladi RS.

“Ovdje postoji jedna velika nejasnoća oko formiranja Fonda za restruktuiranje banaka. Nemamo jasan odgovor da li će to biti jedan fond na nivou BiH ili dva fonda i da li je to jedan novi prenos nadležnosti”, rekao je Branislav Borenović, poslanik PDP-a u Narodnoj skupštini RS.

Bez saglasnosti RS nema prenosa nadležnosti navode iz SNSD-a.

“Bez saglasnosti RS i Agencije za bankarstvo RS nema nikakvog fonda sa prenosom nadležnosti. Znači, to će biti jedno tijelo koje će biti zajedničko za čitavu Bosnu i Hercegovinu”, kazao je Radovan Višković, poslanik SNSD-a u Narodnoj skupštini RS.

PDP nudi amandman. Traže drugostepenost u postupcima koje vodi Agencija za bankarstvo. Ipak su skeptični jer statistika prihvaćenih amandmana im ne ide na ruku.

” Mislim da je prihvaćeno nula, ni jedan”, dodaje Borenović.

Upravo zbog toga Dragan Čavić više neće ništa predlagati. Kaže da nije mazohista. I taman kad se svađa dobro zakuvala svi zajedno su zaključili da ih u sali nema dovoljno. Ni prva tačka rasprave nije bila gotova, ali predsjednik Parlamenta nije želio više da čeka da se u sali popuni kvorum.

U sali nije bilo ni vladajućih. Slučajno ili ne, u isto vrijeme počeo je glavni odbor socijalista – a nakon njega i novogodišnji prijem u hotelu “Bosna” gdje se uz muziku družilo i mezilo.

Uz socijaliste, tamo su bili mnogi koji su u to vrijeme trebali da budu na posebnoj sjednici. Petar Đokić kaže da socijalisti nisu krivi za pad kvoruma u Narodnoj skupštini.

“Mi smo sjednicu Glavnog odbora najavili ranije i ako je slučajno došlo do problema u radu meni je jako žao ali evo to se može ispraviti – to je praktično gubitak nekih samo dva sata vremena”, kazao je Petar Đokić, lider Socijalističke partije.

Šta ne stignu večeras, poslanici će na popravnom pokušati sutra. Na dnevnom redu je set zakona iz bankarskog sektora.