Poslanici Narodne skupštine dobijaju novi Kodeks ponašanja

Poslanici Narodne skupštine RS uskoro će se naći pod lupom, jer dobijaju novi Kodeks ponašanja. Pristojno se oblačiti, ne vrijeđati, štititi ugled institucije – samo su neka od predviđenih pravila, za čije nepoštovanje narodne tribune sljeduje udar po novčanicima.

Iz skupštinskog rukovodstva poručuju – kodeks nam očigledno treba, a namjera je jačanje osjećaja odgovornosti. Potpredsjednik, Nenad Stevandić, uložio je prigovor na odredbu iz radne verzije o podvrgavanju poslanika kontroli za svoje djelovanje.

“Njihova nezavisnost ne može da bude ograničena nižim pravnim aktima. I ukoliko je moguće naći nekakav kompromis između odredbi Poslovnika, zakonskih odredbi vezanih za imunitet narodnih poslanika i normi koje Kodeks ima u svom nacrtu, onda se može razgovarati o njemu. A ako ne može, onda ga treba svesti isključivo na etičke norme”, kaže Nenad Stevandić, potpredsjednik NS RS.

Ta odredba je obrisana iz nacrta. Istu sudbinu doživjele su i one o zabrani nošenja odjeće jarkih boja, i okretanja leđa predsjedništvu Skupštine. Uvažen je i zahtjev opozicionara. U radnoj verziji dokumenta najviše im je zasmetalo to što se od njih traži da se u izjavama za medije slažu sa usvojenim stavovima Skupštine. To je, poručuju, bio sraman pokušaj njihovog ograničavanja. Ni tog člana u nacrtu više nema.

“Mi ne možemo natjerati poslanike iz opozicije da pričaju priču koju je izglasala većina. Dakle, ima dosta članova koji su izmijenjeni i skraćeni. I mi sada čekamo da vidimo koja će biti nova verzija”, rekao je Davor Šešić, poslanik SDS-a u NS RS

Za nepoštovanje Kodeksa poslanike sljeduju usmene opomene ili novčane kazne, u zavisnosti od težine prekršaja. O poštovanju bontona ili eventualnom sukobu interesa odlučivaće etički odbor – tri poslanika pozicije i dva opozicije. Ipak, u Kodeksu nema pravila o govoru ili načinu izražavanja. To bi, kažu poslanici, do sada svi trebalo da su apsolvirali.