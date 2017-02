Posebna sjednica NSRS: Opozicija oprezna, vladajući kažu da nema prevare

Do kasno u noć kolegijum Narodne skupštine pokušavao je da dogovori održavanje posebne sjednice o reviziji tužbe protiv Srbije.

Na kraju su i vlast i opozicija glasali da se posebna sjednica održi u ponedjeljak ali su je zakazali samo klubovi vladajuće većine. Opozicija odluku o zakazivanju nije htjela da potpiše jer zakjlučci nisu unaprijed dogovoreni. Dok potpredsjednik parlamenta tvrdi da niko nema namjeru nikoga da prevari, lider SDS-a i dalje je na oprezu.

“Mi smo podržali samu sjednicu jer smatramo da treba da razgovaramo o svim tim problemima ali u ambijentu u kome niti znamo šta piše u materijalima niti znamo koji su to zaključci već samo jedna deklarativna priča u kojoj navodno stoji da mi treba da izkažemo jedinstvo po tom pitanju davati bjanko svoje potpise niko normalan u političkom životu na to ne bi pristao”, kazao je Vukota Govedarica, predsjednik SDS-a.

“Što oni nisu htjeli da stave potpis na zakazivanje sjednice ja to ne znam. Da li moraju nekom da se pravdaju u Sarajevu ili imaju neki međunarodni balans – to je sve moguće. Hiljadu puta smo prekinuli sjednicu u toku sjednice. Zašto oni sada traže da se prije zakazivanja imaju zaključci što do sada nije bila praksa meni je nepoznato”, rekao je Nenad Stavandić, potpredsjednik Narodne skupštine RS.

Govedarica kaže da je u ovakvoj situaciji posebnu sjednicu trebalo da zakaže predsjednik Republike. Ako već nije Milorad Dodik trebao je da sa svim parlamentarnim strankama sa sjedištem u Srpskoj usaglasi stavove, kaže lider SDS-a. Dodikove najave da bi blokada bh. instuticija trebala da potraje dok Srpska ne dobije sve što traži za njega nisu iskrene.

“Ja koliko vidim gospodin Dodik smatra da je trenutak da se zaustavimo i da napravimo blokadu na svim nivoima u BiH kako bi u pravom momentu trajno riješili pitanje Suda i Tužilaštva BiH. Koliko se sjećam donesena je odluka o referendumu kada je u pitanju rad Suda i Tužilaštva BiH prije više od dvije godine i ne znam zašto se ne raspiše referendum”, rekao je Govedarica.

O eventualnim zaključcima posebne sjednice niko od šefova klubova poslanika vladajuće većine danas nije htio da govori. Kažu sačekaće sutrašnju sjednicu Predsjedništva kao i da se usaglase stavovi sa rukovodstvom Srbije.