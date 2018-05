Posebna sjednica NS RS o smrti Davida Dragičevića

“Neću ići na vanrednu sjednicu parlamenta Republike Srpske ako me opozicija ne pozove”, poručuje Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske. Dodik kaže da je svjestan grešaka policije u slučaju Dragičević, ali, kaže da to nije razlog da se baci ljaga na cijeli MUP.

Predsjednik Srpske je ocijenio i da je tužilaštvo trebalo više da poradi na rješavanju ovog slučaja.

“Greška je bila konferencija za štampu koju je MUP organizovao. I zato se traži nivo odgovornosti za one koji su zloupotrebili, ili se nisu snašli, ili su nešto drugo činili. To je u redu, nije sporno. Ali ovdje se pravi haranga prema čitavoj policiji. I ja tražim, i ja mislim da je tužilaštvo trebalo daleko više da se angažuje, i daleko više da obavijesti javnost. Ovako ispadne da mi koji nešto radimo, javne poslove, političke dužnosti, na nas se usmjerava nekakav pritisak i odgovornost, a mi ništa ne možemo da poduzmemo”, istakao je Dodik.

Predsjednik parlamenta Srpske, Nedeljko Čubrilović, od nadležnih institucija očekuje da riješe slučaj Davida Dragičevića, a od posebne sjednice – demokratsku atmosferu. Čubrilović podsjeća da Narodna skupština nije ni sud, ni tužilaštvo i da ne može da rješava pitanja iz njihove nadležnosti. Skupštinska opozicija, koja je i sazvala posebnu sjednicu, želi da dođe do istine, koja, kažu, zanima cijelu Republiku Srpsku.

“Kako god to neko mislio, ali to jeste logičan, razuman, normalan, parlamentarni pritisak i na policiju i na tužilaštvo da rade svoj posao. To je naša obaveza. Na kraju krajeva, to je ne samo ustavna, to je i ljudska obaveza parlamenta. Ne možemo da nijemo posmatramo šta se dešava, da ćutimo”, naglasioa je Branislav Borenović, poslanik PDP-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske.

Lider socijalista se nada da će konačno prestati spekulacije o smrti Davida Dragičevića. Od sjednice parlamenta očekuje da će tražiti da institucije rasvijetle ne samo ovaj slučaj, nego i sve slučajeve koji nisu razjašnjeni do kraja.

“Sa ljudskim životima se ne treba igrati, i ne treba dopustiti da to bude predmet bilo kakve – bilo kakve i od bilo koga – manipulacije”, rekao je Petar Đokić, predsjednik Socijalističke partije.

Kolegijum Narodne skupštine je jednoglasno donio odluku o sazivanju posebne parlamentarne sjednice na kojoj bi se razmatrala bezbjednost u Banjaluci i Republici Srpskoj – sa posebnim osvrtom na tragičnu smrt Davida Dragičevića. Osim Davora Dragičevića, očekuje se da će na sjednici govoriti i Dragan Lukač, ministar unutrašnjih poslova Srpske.