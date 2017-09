Porodice nestalih i zarobljenih protiv imenovanja Mašovića

MITROVIĆ: Ako ne dođe do reforme Instituta, RS treba tražiti rješenja

Izbor novog-starog Kolegijuma direktora Instituta za traženje nestalih BiH, dodatno je zabrinuo porodice koje, i nakon četvrt vijeka, tragaju za najmilijima.

Odbor porodica zarobljenih boraca i nestalih civila, sa današnje sjednice u Istočnom Sarajevu, poručuje da je

privremeni Upravni odbor Instituta nelegalan i da takav ne može da imenuje Amora Mašovića za člana Kolegijuma jer je politički aktivan u SDA. Za novoimenovanog Nikolu Perišića tvrde da su danas saznali da je SDS-ov odbornik u fočanskom parlamentu.

“To prvi put čujem da je odbornik, ali ne može se ravnati Perišić koji će tek možda dati ostavku ako bude uvidio da je u sukobu sa članom 5 zakona, a Mašović je maksimalno iskoristio tu svoju poziciju. On je prezentovao po svijetu da su samo maltene Bošnjaci nestali, da Srba tu nema, Hrvata tu nema”, izjavio je Nedeljko Mitrović, predsjednik Republičke organizacije porodica poginulih i nestalih boraca i zarobljenih civila.

Od mogućih šest, na Privremenom upravnom odboru Instituta Amor Mašović je dobio pet glasova. Od dva člana Odbora iz reda srpskog naroda, jedan je podržao Mašovića, drugi je bio uzdržan. To je, najvjerovatnije, Momir Škiljević koji je bio na današnjem sastanku ali pred kamere nije htio. Njegov kolega Milan Šikman nije se pojavio kao ni novi direktor u Institutu – Nikola Perišić.

“Jednostavno je rekao da on nije nadležan još uvijek, da on zasjeda i da dolazi na određeni sastanak. ja smatram da to nije istina”, rekao je Marko Grabovac, predsjednik Odbora za traženje zarobljenih, poginulih boraca I nestalih civila RS.

U Srpskoj smatraju da je i Savjet ministara dao zeleno svjetlo elegalnim imenovanjima jer nije ispoštovana procedura da se traži mišljenje i Vlade RS. To bi trebalo da im bude ključni razlog za osporavanje novog Kolegijuma direktora Instituta za traženje nestalih.

“Ono za šta se mi zalažemo je da ono što je nezakonito bilo treba da se poništi i da se uđe u reformu Instituta i da se poslije te reforme može, ustvari to je logičan slijed događaja, da se uđe u procedure izbora upravljačke strukture, a to mislim na Kolegijum direktora i na Upravni odbor, a ovako stanje neće dovesti ubrzanju procesa nestalih lica”, kazao je Milorad Kojić, direktor Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina I traženja nestalih lica.

Savjet ministara danas je bez komentara na reakcije iz Istočnog Sarajeva. Vjerovatno će ih biti narednih dana jer iz Odbora porodica zarobljenih boraca i nestalih civila Srpske ne planiraju da odustanu od ukazivanja na, kako tvrde, nelegalan izbor novog Kolegijuma direktora Instituta za traženje nestalih.