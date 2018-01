Porno superstar uključen u srpsku kampanju

Najpoznatiji porno glumac Ron Džeremi volšebno se našao u središtu političke borbe između vlasti i opozicije u Srbiji.



Sudeći po komentarima na Twitteru, slavni Ron je šokiran zbog takvog razvoja situacije.

Sve je počelo nakon što je srpski glumac Sergej Trifunović na društvenim mrežama postavio fotografiju na kojoj je u društvu sa Džeremijem.

Ekspresno je reagovao portal lista Informer koji slovi za medij blizak Aleksandru Vučiću. Od fotografije je iskonstruisana cijela priča čija je poruka da “Đilasova ekipa hoće da pretvori Beograd u grad poroka”. Sergej Trifunović žestoki je kritičar aktuelne vlasti u Srbiji, a po Informeru, fotografija Trifunovića i Džeremija najava je u šta će se Beograd i Srbija pretvoriti ako na predstojećim izborima u glavnom gradu Srbije pobijedi bivši gradonačelnik Dragan Đilas.

“Već je odavno poznato da je jedan od moćnika koji podržava Dragana Đilasa vlasnik lanca kladionica i kockarnica Milan Neranžić Limun, a sada se za zaokruživanje projekta LEGLO POROKA pobrinuo prvoborac Saše Jankovića, političar u pokušaju Sergej Trifunović koji je ponosno objavio fotografiju s čuvenim porno glumcem Ronom Džeremijem. Pritom, u prilično bliskom kontaktu. S obzirom na to da se zna koliko je poročan nekad pespektivni glumac, nije daleko od pameti da su tom prilikom dogovarali izgradnju porno-studija u Beogradu. Ili mu je ponudio mesto gradskog sekretara za kulturu”, piše Informer.

Nakon objave ovog teksta na društvenim mrežama nastalo je pravo ludilo, tipično za Srbiju posljednjih godina, a informacije o tome šta se događa stigle su i do samog Džeremija.

How crazy man I don’t even know that guy. I’m sure we just met and took a photo and I moved on. https://t.co/ePZOgo68Jm

— Ron Jeremy (@RealRonJeremy) January 5, 2018