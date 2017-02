Pornići iza kamere: Ovo je stvarnost industrije filmova za odrasle VIDEO

Neutaživa želja za seksom natjerala je pojedince u svijet industrije filmova za odrasle – barem je to mit koji je rasprostranjen među konzumentima ovog žanra. Stvarnost je ipak malo drugačija.

Ljudi koje rade u porno industriji u najmanju ruku pristaju na te mitove kako bi se sami oglašavali i podizali svoju vrijednost kao profitabilnog proizvoda na tržištu, kako otkriva nekadašnja porno glumica i rediteljka, Aurora Snou.

Nakon desetogodišnje karijere kao glumica, snimanje pornića, poput svakog drugog posla, ima svoje loše i dobre dane. Svaki radni dan može da bude psihički težak, fizički iscrpljujući, neugodan ili pak ponižavajući.

Nedavne optužbe podignute protiv porno glumca Džejmsa Dina o njegovim fizičkim napadima i neprijatnostima koje je priređivao svojim koleginicama na setu, a sam ih odbacuje, u fokus su dovela pitanja o svakodnevnoj praksi industrije za odrasle.

Za mnoge, Dinovo navodno ponašanje nije ništa iznenađujuće, ipak – zbunjeni su idejom kako te glumice koje u filmu vole da se nad njima dominira, ne žele to isto u stvarnom životu? Ako na setu dobrovoljno učestvuju u ekstremnim ili pak bolnim seksualnim radnjama, pretpostavljaju da to rade jer baš to i vole.

Između stvarnosti i fantazije

Bilo da nečija porno karijera traje 15 minuta ili 15 godina, zvijezde se cijelog života suočavaju s negativnim posljedicama. Većina njih želi da prikrije svoje stvarne identitete umjetničkim imenima, ali kreiraju i alter ego koji će odgovarati tim imenima i pomoći im da se lakše nose sa svime.

“Kad bih se pojavila na setu kao Aurora Snou, moje ponašanje bi se promijenilo. Aurora koju sam kreirala u glavi bila je puna samopouzdanja i seksipilnija. S druge strane, Amber u meni je bila prava suprotnost. To je kao da sam igrala ulogu, samo jednu te istu u svim filmovima”, kaže Aurora.

Dodaje kako je zabluda što ljudi misle da glumci u pornićima vole ili pak žele seks u većoj mjeri nego bilo ko drugi.

“Mi smo poput običnih glumaca, jedino što imamo seks pred kamerom. Da Bred Pit glumi serijskog silovatelja, da li biste pomislili da je to u stvarnom životu? Tako ni mi nismo napaljeni doktori, zločeste učenice ili seks zavisnici, samo ih glumimo na TV-u”, kaže glumica Deni Danijels.

Muškarci s paketima vijagre

Filmski set je jedinstveno radno mjesto – od zaposlenih se očekuje da na njemu budu nagi. Uključuje potpuni fizički kontakt s kolegama uz dodatak šamaranja, gušenja, povlačenja za kosu, guranja organa i predmeta u razne tjelesne šupljine… To je najčešće vrlo neuredan, ponižavajući i zahtjevan posao koji uzima svoj danak, kaže Aurora.

Osim toga, od glumica se najčešće očekuje da na set donose sopstvenu garderobu u obliku donjeg rublja i svega drugog što režiser zahtijeva.

Snima se i za vrijeme menstruacije, što je posebno neprijatno i bolno – a problem krvi se rješava umetanjem malih sunđera u vaginu. Za muškarce tu su posebne vrste priprema i izazova.

“Svaki muški glumac sa sobom nosi set pilula za erekciju i potenciju, ili pak injekcija”, kaže vlasnik samostalne produkcije Den Leal.

Orgazmi su gotovo uvijek lažni

Glumljenje orgazama je standardan dio posla. Ne set dođemo i provedemo na njemu od nekoliko do 12 sati. To za nas nije seks. To je posao. Nove djevojke koje tek ulaze u posao podučavaju se kako što uvjerljivije da odglume orgazam.

Budući da aparati za grijanje proizvode veliku buku, ne mogu da budu upaljeni dok snimamo. Na setu je zbog toga često jako hladno. To je vjerovatno plus za režisere, ženama su ukrućene bradavice – ali ne od uzbuđenosti, već hladnoće. Uopšteno i seksualno uzbuđenje je samo gluma, osnovni alat u našem poslu je lubrikant i troši se na litre.

(B92.net)