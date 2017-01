Poreska uprava opet u “Arselor Mitalu”

Inspektori Poreske uprave započeli su novu kontrolu transfernih cijena u prijedorskom Arselor Mitalu. Pokušaće ponovo da dokažu ono što je sud nedavno osporio, a to je da Mital državi duguje 49 miliona maraka poreza, koje je navodno utajio u poslednje tri godine.

Da su inspektori ponovo u Mitalu, ATV-u je potvrđeno u Poreskoj upravi, ali dok se postupak ne okonča niko ne želi da se oglašava. Da se u Mitalu štimaju cijene rude uvjeren je i predsjednik Republike koji za ATV kaže da Srpska zbog toga gubi velike pare. Zato je, kaže, i pokrenuo priču o prodaji akcija RŽR-a.

“Ionako nemamo nikakve koristi od svega toga. Imamo samo dugoročno ono što se zove, kroz cijene koje se namještaju, dugoročno smanjenje dobiti u samom rudniku u Prijedoru i da u tom pogledu treba da vidimo na koji način da dobijemo daleko više”, istakao je Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske.

Poreska je prošle godine utvrdila da Mital svojoj Željezari u Zenici, prodaje rudu po nižim cijenama od tržišnih i na taj način osim utaje poreza umanjuje i dobit zajedničkog preduzeća od čega polovina pripada državi. U Mitalu odgovaraju da ta priča nema osnove što su, kažu, uspjeli i na sudu da dokažu. Žalili su se na prošlogodišnje rješenje poreske uprave i dobili spor.

Zato se drugačijem ishodu nove kontrole nada direktor Mladen Jelača koji je uvjeren da se na ovu priču mora staviti tačka, čime bi se otvorio put za dogovor Vlade i Arselor Mitala.

“Naša žalba sudu je usvojena. To znači da danas ne postoji nikakva obaveza naša od famoznih 49 miliona. To će možda ići u proces obnove, ali to će definitivno biti u sasvim drugom smjeru. Evo ovo je možda dobra situacija u kojoj nemamo nikakvih opterećenja, da zajedno i Vlada i Mital mogu bez ikakvih problema koji su do sada bili, riješiti ove stvari koje se meni čine manje problematičnim”, kazao je Mladen Jelača, direktor “Arselor Mital” Prijedor.

Dok Mital vjeruje u dogovor, Vlada je više puta otkrila taktiku. Pokušaće da bar dio spornih miliona od utajenog poreza i umanjene dobiti izvuče kroz prodaju akcija RŽR. Prodaju ipak koči DNS, koji je pokrenuo priču o podjeli i osnivanju novog preduzeća.

Portal “Kapital” objavio je dopis Marka Pavića Vladi Srpske u kojem traži da se iz paketa prodaje izuzme nekoliko lokacija u Prijedoru kao i Rudarski fakultet i Rudarski institut. Iako su ponude za sve to već stigle na adresu Vlade, sutra bi skupština akcionara RŽR trebalo da glasa o podjeli firme, a ministar industrije već je naredio je predstavniku državnog kapitala da traži skidanje ove tačke sa dnevnog reda.