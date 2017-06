Poreska kaznila banke zbog manipulacije cijenama

Poreska uprava Republike Srpske otkrila je brojne manipulacije sa transfernim cijenama u bankama koje posluju na teritoriji Federacije BiH i Republike Srpske i nakon izvršene kontrole izrekla prve novčane kazne, piše capital.ba.

Centrale banaka su svojim filijalama naplaćivale znatno višu, netržišnu cijenu usluga i kapitala, kako bi izbjegle plaćanja poreza na dobit u budžet Republike Srpske.

“Najveće efekte kontrola transfernih cijena koje smo vršili u poslednje vrijeme postigli smo u bankarskom sektoru. Manipulisalo se cijenom kapitala i ulaznom cijenom na teritoriji FBiH. Naravno, sve smo naplatili. Nijedan sudski spor dosad nismo izgubili”, rekla je direktorica Poreske uprave Zora Vidović za capital.ba, ne otkrivajući imena banaka.

Za manipulacije u poslovanju povezanih pravnih lica u bankarskom sektoru zna i guverner Centralne banke BiH Senad Softić.

“Oko 90 odsto banaka u BiH je u stranom vlasništvu. To je pitanje nadležnosti agencija za bankarstvo RS i FBiH. Imam takvih informacija, ali ne znam konkretno. Mislim da će agencije biti prisiljene da urade nešto po tom pitanju, jer im je to mandat”, rekao je guverner Softić za capital.ba.

Sekretar Udruženja banaka BiH Berislav Kutle, očekivano brani svoje članice i kolege. Iako kaže da nema informacija, unaprijed tvrdi da one nisu tačne.

“Nemam takva saznanja i to ne može komentarisati niko, osim onih koji su eventualno direktno umiješani. Informacije nisu pouzdane ni sigurne. Udruženje nema podatke niti ih je dobilo iz Centralne banke. To nisu informacije iz Centralne banke. Ako nešto postoji, dužni su da nam dostave. Ovako to ne može da ide u javnost jer je neprovjerena informacija. Danas sam bio na sastanku u Centralnoj banci sa ljudima koji su zaduženi za bankarstvo, ako oni nemaju informacije o tome, onda ne vjerujem da su to istine“, rekao je Kutle.

Načini manipulacije

Banke čije su centrale u FBiH, novac i usluge su svojim filijalama u Republici Srpskoj davale po skupljoj cijeni od tržišne, kako bi oborile njihov profit i izbjegle plaćanje poreza na dobit u RS.

Slično rade i banke-majke u inostranstvu sa svojim bankama u BiH.

Bivši bankar Slaviša Raković kaže da banke to često rade i kroz isplate plata.

“Ovdje se ne isplaćuju plate ili se isplaćuje neka minimalna, pro forme, a onda centrala banke fakturiše tu platu radnika. Takođe, prostor za manipulaciju ostavljaju i informacioni sistemi jer su banke kćerke dužne da imaju sve što ima i majka banka, a taj softver moraju skupo da plate”, rekao je Raković za capital.ba.

Po njegovim riječima, namještanja se dešavaju i kroz “outsourcing“ (spoljne usluge).

“Banke majke skupo fakturišu i usluge vezane za kartičarstvo u međunarodnom platnom prometu. Obično su to neke centralne baze podataka koje koriste da se samo “prikače” uz njih, što je prilično netransparetno i ne podliježe tržišnoj valorizaciji. Rijetko banke kalkulišu kada su u pitanju kreditne linije i kamate, jer je to mnogo lakše provjeriti”, pojasnio je.

Nisu rijetkost ni manipulacije kada su u pitanju obuke radnika. Nezvanično, bankari prepričavaju slučaj kada je jedna kćerka-banka u BiH obuku zaposlenih u inostranstvu svojoj matičnoj banci plaćala 8.000 evra dnevno po radniku!

Osim toga, pojedine velike banke za nabavku novih softvera izdvajaju milionske iznose. U revizorskim izvještajima nema ništa sporno, ali ekonomistima je poznato o čemu je riječ.

“Mnogi ozbiljni revizori i sudski vještaci, koji imaju iskustva i sa forenzikom, teško mogu dokazati da je u pitanju kalkulisanje transfernim cijenama, jer je na papiru sve fer”, navode.

Raković podsjeća da banke ne podliježu kontroli Uprave za indirektno oporezivanje BiH, već ih u Republici Srpskoj kontroliše Poreska uprava, ali je upitno koliki su njeni kapaciteti.

„Jednom u pet godina inspektori moraju da obave kontrolu. Za tih pet godina svašta se uradi“, zaključio je Raković.

(capital.ba)