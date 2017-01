Popović: “Proljećni udar” na Srpsku već počeo

Vojno-politički analitičar Gostimir Popović ocijenio je da je “proljećni udar” na Republiku Srpsku već počeo i upozorio da će, kako vrijeme bude odmicalo, taj udar sve više dobijati na intenzitetu.

Prema njegovim riječima, oblici tog udara biće razni, od takozvanih kvazipravnih pritisaka, preko međunarodnih pritisaka, do traženja pogodnih, podobnih lica preko kojih se u okviru Srpske mogu ostvarivati razni ciljevi.

“Ali, svi oni u tome imaju samo jedan problem – Republika Srpska prvi put reaguje na sve to i preduzima odgovarajuće mjere. Već postoji nekoliko elemenata sa kojima bi bilo neophodno da se upozna Savjet bezbjednosti UN, i to najbolje preko predstavnika Rusije u tom tijelu, i staviti do znanja da je Srpska pod udarom”, rekao je Popović.

On smatra da je neophodno to učiniti da bi se na vrijeme amortizovali ti udari.

“Posebno je značajno u okviru same Srpske da ne bude onih kojih će radi svoje male, lične koristi učestvovati u realizaciji tih raznih udara, jer je potrebno da sada, uostalom kao i uvijek, dođe do punog jedinstva”, naglasio je Popović.