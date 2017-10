Popodne razvredravanje i sunčani intervali

Pretežno sunčano, temperatura do 21 stepen

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH danas se nakon slabe kiše u jutarnjim časovima očekuje suvo vrijeme sa sunčanim intervalima.

Jutro je oblačno uz slabu kišu mjestimično, a od sredine dana doći će do postepenog razvedravanja, pa će u svim krajevima biti suvo i sunčanije vrijeme, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Jutarnja temperatura vazduha od devet do 14, u višim predjelima šest, a najviša dnevna od 16 do 21, na jugu do 24, u višim predjelima 13 stepeni Celzijusovih.

Vjetar slab i promjenljiv.

Temperatura u 7.00 časova: Han Pijesak sedam, Čemerno osam, Sokolac devet, Bileća 10, Mrkonjić Grad 11, Banjaluka, Bijeljina, Prijedor, Trebinje i Doboj 13, Novi Grad 14 stepeni Celzijusovih.

(Srna)