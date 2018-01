Ponovo ruska rampa za domaće jabuke!

Rusija od ponedjeljka ponovo uvodi zabranu uvoza jabuka iz Bosne i Hercegovine, objavila je ruska fitosanitarna inspekcija. I to sve zbog bijeljinske firme “Frukt kompani” koja je, navodno, Rusima pokušala da podvali poljske jabuke kao naše.

Na fotografijama koje su objavili ruski inspektori se vidi da je na jednoj od gajbi zalijepljena etiketa iz Poljske.

“U skladu sa Međunarodnom konvencijom o zaštiti bilja, kako bi se osigurala ruska sigurnost fitosanitarnog, Rosseljhoznadzor je odlučio da uvede od 22. januara 2018. godine privremene restrikcije na uvoz jabuka iz Bosne i Hercegovine, uključujući i treću zemlju, da održi bilateralne razgovore na stručnom nivou sa nadležnom službom Bosne i Hercegovine”.

“Pod hitno treba sankcionisati odgovorne”, poručuje Mirko Šarović. Izvoznik je, tvrdi ministar, grubo prekršio sporazum i protokol sa Ruskom Federacijom. Kaže da su zbog incidenta obaviješteni nadležni kontrolni organi.

“Počinioci moraju zaista biti najstrože kažnjeni”, rekao je Mirko Šarović, Ministar spoljne trgovine i ekonmskih odnosa BiH.

Na pitanje šta to znači i kako će firma iz Bijeljine biti kažnjena Šarović kaže:”U značajnoj mjeri to zavisi od entitetskih ministarstava koji vode registar kompanija za izvoz u Rusku Federaciju”.

Čitav dan na nogama su i republički poljoprivredni inspektori. Iz bijeljinske firme izuzeli su kompletnu dokumentaciju. U Inspektoratu priznaju da je napravljen propust, ali da sertifikat za izvoz sporne pošiljke nije izdat u Srpskoj, već u Brčko Distriktu.

“Slike koje smo dobili od fitosanitarnih inspektora iz Ruske Federacije pokazuju da su na gajbama i paletama bile etikete koje označavaju poljsku državu, na osnovu deklaracija i etiketa koje su oni pronašli u tom kamionu oni su utvrdili da je jabuka iz Poljske”, kaže Dragan Mataruga, glavni republički poljoprivredni inspektor.

Na pitanje kako nije inspektorat, kad je bio izvoz iz Brčkog, vidio te naljepnice Mtaruga je rekao:”Definitivno inspektor koji je pregledao pošiljku trebao je to uočiti”.

Prozvani inspektori iz Brčkog kažu da još pregledaju dokumentaciju i da će se o incidentu oglasiti u narednom periodu. Jabuka je naša, a ne poljska i apsurd je što će Rusi zabraniti uvoz zbog obične greške, tvrde u bijeljinskom preduzeću čiju su pošiljku zaustavili Rusi.

Pojašnjavaju da su jabuku nabavili od jednog voćara iz Federacije koji im je voće isporučio u polovnim, na pijaci kupljenim gajbama. Na njima su, kažu, vjerovatno ostale stare etikete na koje, do ruske granice, očigledno, niko nije obraćao pažnju.

“On je proizveo tu jabuku. On tvrdi to meni kao što ja tvrdim vama to što mi je rekao. Ja tvrdim da je on meni rekao da je jabuka njegova, sa njegove parcele. Kod njega ispred hladnjače stoji 200-300 paleta polovnih starih koje su porijeklom iz Italije,iz Poljske, iz Grčke – ambalaža mu isto stoji stara. On skuplja to na “Arizoni”, vjerovatno znate gdje je “Arizona” pijaca kupuje tamo polovne da ne bi plaćao nove, ne znam ni ja”, navodi Miroljub Jovanović, vlasnik firme “FRUKT kompani” iz Bijeljine.

Da se na kraju rasčivija čije su jabuke očigledno će morati da se uključe svi inspektori i kontrolni organi u Bosni i Hercegovini jer je proizvođač iz Federacije, izvoznik iz Srpske a izvoz jabuka išao je preko Brčko Distrikta. Na sajtu prozvanog bijeljinskog “Frukt kompanija” piše da, za ono što rade, imaju preporuku Njegovog Kraljevskog Visočanstva Prestolonasljednika Aleksandra II – a pored Bjelorusije i Rumunije stoji da izvoze u Rusiju. Bili u pravu ili ne, to od ponedjeljka više neće biti slučaj.