Ponovo odvojene komemoracije u Jasenovcu

Ni ove godine neće biti jedinstvene komemoracije u znak sjećanja na žrtve logora Jasenovac, kao što nije bilo ni prethodne dvije godine.

To je potvrdio predsjednik Saveza antifašističkih boraca i antifašista Hrvatske Franjo Habulin, a pitanje koliko će komemoracija biti održano ostaje otvoreno.

Hrvatski mediji navode da duboka podijeljenost hrvatskog društva posebno dolazi do izražaja svake godine uoči komemoracije u Jasenovcu. Već nekoliko godina, naime, uz službenu komemoraciju u organizaciji državnog vrha, održava se još najmanje jedna, a nerijetko i više njih.

“Uslovi za održavanje jedinstvene kolone sjećanja na žrtve ustaških zločina nisu stečeni ni ove godine. Na sjednici Izvršnog odbora analizirali smo šta se promijenilo do danas u odnosu na prošlu godinu i došli do zaključka da se nije promijenilo ništa. Naprotiv, još je i gore. Ako Vlada prihvati preporuke Vijeća za suočavanje sa posljedicama vladavine nedemokratskih režima, to će samo donijeti nove probleme, u društvu će se otvoriti nove polemike, novi sukobi i sporovi”, ispričao je Habulin.

Dodaje i da mu je žao što se podjele nastavljaju i ove godine, ali, kako kaže, najprije se moraju stvoriti neke pretpostavke za zajedničko bolje sutra.

“Prije svega, Vlada bi trebalo da poštuje Ustav, ne bježati od antifašizma, već ga prihvatiti kao temelj naše državnosti. Nekakvoj ustaškoj ikonografiji u Hrvatskoj koja želi biti evropska država nipošto nema mjesta. Ne zaboravimo da je i Evropa utemeljena na antifašizmu, koji se shvata kao sinonim za miroljubivost, slobodu i jednakost”, poručio je Habulin.

Dvije komemoracije, dakle, zasad su sasvim sigurne, a koliko će ih još biti, preostaje da se vidi, prenose hrvatski mediji.

Državnu komemoraciju žrtvama ustaškog logora prošle godine su bojkotovali Srpsko narodno vijeće, Savez antifašističkih boraca Hrvatske, Jevrejska zajednica i Socijaldemokratska partija.

Ustaški pozdrav

Razlog bojkota državne komemoracije u Jasenovcu posljednje dvije godine je neuklanjanje ploče s ustaškim pozdravom “Za dom spremni”, koju su nedaleko od Jasenovca postavili veterani Hrvatskih odbrambenih snaga, u spomen na poginule saborce.

Postavljanje ploče s ustaškim pozdravom na zgradi vrtića u Jasenovcu, gdje je nedaleko, u ustaškom logoru, ubijeno i blizu 21.000 djece, osudila su brojna udruženja.

(Agencije)