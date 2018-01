Poništena žalba, ne bi trebalo da bude nove pasoške krize

Građani Bosne i Hercegovine ne treba da strahuju od nove pasoške krize – poručuje direktor Agencije za identifikaciona dokumenta Arif Nanić.

Kancelarija za razmatranje odbila je žalbu francuske kompanije Džemalto, pa bi tenderska procedura trebalo da se završi do 21. marta. Sve izvjesnije da će IDDEEA četvorogodišnji ugovor ponovo potpisati sa banjalučkim Milbauerom, koji je duplo povoljniji u odnosu na njemački Veridos. U tom slučaju, njemačka kompanija bi imala pravo na žalbu.

” Milbauer ima najnižu cijenu u odnosu na drugorangiranog Veridosa. Ukoliko se izrazi žalba, Kancelarija za razmatranje žalbi će do roka, do kraja marta riješiti slučaj i da zasigurno do tog roka imamo ugovor sa dobavljačem”, kazao je Arif Nanić, direktor Agencije za identifikaciona dokumenta BiH.

Očekuju da će ugovor sa Milbauerom potpisati već naredne sedmice. Iako Agencija, upravo zbog žalbi zainteresovanih kompanija, duže od godinu dana nije uspjela da sprovede tender, građani se nadaju da ove godine na nove pasoše neće čekati duže od zakonskog roka.

Zbog žalbi na tendere, polovinom prošle godine, više od 12.000 građana čekalo je na pasoše duže od dva mjeseca. Mnogi su zbog toga ostajali bez dogovorenog posla u inostranstvu, pa i godišnjih odmora.