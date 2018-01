Položeni vijenci na spomenik poginulim borcima Vojske RS

Najviši zvaničnici Republike Srpske položili su danas vijence na spomen-obilježje poginulim borcima Vojske Republike Srpske na groblju “Sveti Pantelija” u Banjaluci povodom obilježavanja 9. januara – Dana Republike.

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da je patriotizam srpskog naroda dokazan upornim zahtjevom da se 9. januar, i pored poznatih okolnosti, slavi kao Dan Republike, institicionalno i brojnim svečanostima.

“Republiku slavimo u čast mira i slobode ovog naroda koji je to stvorio. To je bio odraz slobodarske težnje mnogih generacija na ovom prostoru kroz vijekove i ovdje se razvija jedan novi patriotizam, prema Republici Srpskoj”, rekao je Dodik novinarima nakon polaganja vijenaca.

Dodik je naglasio da su Srbi na ovim prostorima kroz istoriju gajili patriotizam isključivo za Srbiju, što je i danas ostalo, ali da nikada nije bilo patriotskih osjećanja prema BiH, pa ni onda kada je ona bila u sastavu Jugoslavije.

“Sa posebnim osjećanjem dočekujemo ovaj dan, cijela Republika Srpska je usmjerena ka tome da ovaj dan obilježimo na najbolji mogući način, sa nizom protokolarnih i svečarskih aktivnosti”, naveo je Dodik.

On je istakao da je Republika nastala prije 26 godina, te da se narod Srpske svih tih godina uporno borio za nju, počevši od otadžbinskog rata, kada je oružjem branjena Republika koja je nastala prije rata, u miru, odlukom Narodne skupštine.

“Ta borba nastavljena je nakon Dejtonskog mirovnog sporazuma upornom političkom težnjom za očuvanje vrijednosti i nadležnosti koje je Republika Srpska dobila tim međunarodnim sporazumom”, naglasio je Dodik.

Prema njegovim riječima, nova struktura koja je uspostavljena Dejtonskim sporazumom odredila je Srpsku kao Republiku koja ima određena ovlaštenja i koja je sastavni dio BiH.

Dodik je dodao da je BiH teritorija sastavljena od dva entiteta, što je bila početna osnova za odbranu prava dobijenih međunarodnim sporazumom.

“Nasiljem visokih predstavnika oskrnavljena su prava Republike Srpske, ali smo posljednjih godina zaustavili to. Spremni smo da krenemo da vratimo ono što je ustavna nadležnost Republike, što će biti teško i naporno, ali to je glavni politički cilj ove vlasti i ove političke garniture”, kaže Dodik.

Čestitajući svim građanima Srpske Dan Republike, Dodik je naveo da će do naredne proslave 9. januara u svakoj lokalnoj zajednici ulica, trg ili javna ustanova, nositi ime “9. januar”.

Predsjednik Vlade Republike Srpske Željka Cvijanović čestitala je svim građanima Dan Republike, koji se, kako je navela, svake godine dočekuje sa posebnim poštovanjem i osjećanjima, polaganjem vijenaca na spomenik onima koji su dali živote za Srpsku.

“Ono što je važno jeste da u vrijeme mira Republika Srpska napreduje, da postaje sve stabilnija, svjesnija sebe, sa potpunom političkom i institucionalnom stabilnošću. U ekonomskom smislu bilježimo sve bolje rezultate i to je opredjeljenje Vlade i svih drugih institucija”, navela je Cvijanovićeva.

Ona je istakla da je važno da institucionalna stabilnost garantuje napredak u svakom pogledu.

Srpski član Predsjedništva BiH Mladen Ivanić istakao je da je veoma značajno da se svi sjete poginulih boraca koji su doprinijeli da Srpska postoji, a posebno na dan njenog osnivanja.

“Tome dajem svoj puni doprinos jer su ti ljudi dali svoje živote da bi mi imali institucije”, naglasio je Ivanić.

On je dodao da srpski narod u Republici Srpskoj i BiH ne čuvaju ličnosti već institucije, koje garantuju punu ravnopravnost, te da zbog toga 9. januar treba slaviti.

“Imamo pravo da to činimo. Republika Srpska je dobila zakon o praznicima, koji niko nije osporio i on važi. Sadržajno je 9. januar dan nastanka Republike Srpske, a tako je i formalno-pravno, pa i oni koji to ne uvažavaju trebalo bi da poštuju barem pravnu normu”, kaže Ivanić.

Dok god je zakon takav, tvrdi Ivanić, treba da bude poštovan čak i od onih koji sa takvim zakonom nisu saglasni.

Vijence na spomenik poginulim borcima položili su predsjednik Milorad Dodik, predsjednik Narodne skupštine Nedeljko Čubrilović, delegacija Vlade predvođena premijerom Željkom Cvijanović, srpski član Predsjedništva BiH Mladen Ivanić, delegacija Savjeta ministara koju je predvodio ministar inostranih poslova Igor Crnadak, srpski predstavnici u zajedničkim organima, delegacija Vijeća naroda, delegacija Trećeg Republika Srpska Pješadijskog puka Oružanih snaga BiH, delegacija organizacija proisteklih iz odbrambeno-otadžbinskog rata, kao i delegacija Saveza opština i gradova.

(Srna)