Polomili mu vilicu u masovnoj tuči zbog djevojke

Prijedorčani Naser G. (18), Ervin G. (26), Adnan D. (21) i državljanin Švedske Edin J. (30) uhapšeni su zbog sumnje da su premlatili devetnaestogodišnjake S. D. i S. K. iz Trnopolja ispred pekoteke u Prijedoru, saznaje “Glas Srpske”.



Tuča se desila u subotu oko četiri časa poslije noćnog izlaska, a prema nezvaničnim informacijama razlog premlaćivanja je djevojka.

Uhapšena četvorka je kobne večeri sjedila ispred pekoteke u Kozarskoj ulici kada su naišli mladići iz Trnopolja.

– Prvo je došlo do svađe između Nasera G. i S. D. zbog djevojke na koju su oko bacili obojica, a potom i do tuče, kojoj su se pridružili i Ervin, Adnan i Edin. Nesrećnog mladića su nekoliko puta udarili u glavu i teško ga povrijedili – rekao je izvor blizak istrazi.

Poslije premlaćivanja S. D. četvorka je nasrnula i na S. K., koga su lakše povrijedili. Nakon iživljavanja su otišli. Ubrzo je alarmirana i policija i Hitna pomoć, koja je pretučene mladiće prevezla u bolnicu “Mladen Stojanović” u Prijedoru. Četvorica nasilnika uhapšena su isti dan u poslijepodnevnim časovima.

– Obavili smo uviđaj na licu mjesta, a N. G., E. G., A. D. i E. J. su nakon privođenja i ispitivanja pušteni da se brane sa slobode. Protiv njih će biti dostavljen izvještaj Okružnom tužilaštvu u Prijedoru zbog krivičnih djela nanošenje teške tjelesne povrede, nanošenje tjelesne povrede i učestvovanje u tuči – rekla je portparol Policijske uprave Prijedor Vesna Pačariz.

S. D. je nakon premlaćivanja zadobio ozbiljne povrede.

– Od silnih udaraca koje mu je zadala četvorka zaradio je frakturu donje vilice i brojne modrice po tijelu. Njegov kolega S. K. ima podliv ispod oka i ogrebotine po tijelu – rekao je izvor blizak istrazi

Masovna tuča mladića prethodnog vikenda desila se i u Velikoj Kladuši. U ovom obračunu, koji se desio u noći između subote i nedjelje, povrijeđena su braća Elvir (39) i Emir Delić (34). Oni su pretučeni ispred diskoteke “Eks” u ovoj opštini, a zbog premlaćivanja uhapšeni su Elvedin Nasufović (39) i Almir Rizić (28). Slučaj je policiji prijavio prolaznik koji je vidio obračun. Dolaskom na lice mjesta policajci su zatekli Emira.

– On je bio teško povrijeđen, a policajcima je ispričao da je pao i nije spominjao tuču. Daljom istragom otkriveno je da su on i njegov brat Elvir došli ispred diskoteke i da su se obračunali sa Nasufovićem i nepoznatim muškarcem. Prvo je došlo do svađe, a zatim i do naguravanja i tuče. Vjerovatno su imali ranijih sukoba, a moguće da su i bili pijani – ispričao je izvor blizak istrazi.

Policija je ubrzo pronašla i uhapsila dvojac koji je pretukao braću.

– Detaljnom istragom saznali smo da je više lica učestvovalo u obračunu. Otkriveno je da su E. D. i njegovog brata E. D. napali A. R. i druge njima nepoznate osobe. Naši istražioci saznali su da je pored A. R. u napadu učestvovao i E. N. – rekla je portparol Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona Snežana Galić.

Dodala je da istražioci rade na utvrđivanju svih okolnosti ovog slučaja.

– Poslije rasvjetljavanja krivičnog djela učestvovanje u tuči i utvrđivanja odgovornosti svih vinovnika sukoba, biće podnesen izvještaj Kantonalnom tužilaštvu – kazala je Galićeva.

Povrijeđena braća su zbrinuta u Domu zdravlja Velikoj Kladuši, nakon čega je Elvir prebačen u Kantonalnu bolnicu u Bihaću.

Prolaznik čuo pucanj

Prolaznik koji je prijavio tuču u Velikoj Kladuši je rekao i da je čuo pucnje iz pištolja, a policajci su na licu mjesta pronašli četiri čaure od devet milimetara.

– Istragom je utvrđeno da je hice iz pištolja u vazduh ispalio D. Đ. (35) koji je ispričao da je pucao zbog smirivanja situacije i da nije učestvovao u tuči. Istražioci rade na rasvjetljavanju i ovog krivičnog djela koje su okarakterisali kao ugrožavanje bezbjednosti – kazala je Galićeva.

