Poljoprivrednici upozoravaju na malverzacije sa regresiranim gorivom

Vlada zaključila - poljoprivrednicima do kraja mjeseca 11 miliona KM

Pojedinci uzimaju regresirano gorivo na račun Vlade, a koriste ga za privatne potrebe – tvrde poljoprivrednici u Srpskoj.

Kažu da su to uglavnom vlasnici zemlje koji iznajmljuju parcele drugima na obrađivanje, pa onda kupuju gorivo po nižoj cijeni. Poljoprivrednici su se zbog toga više puta obraćali resornom ministarstvu, i nadaju se da će tome konačno stati u kraj.

“Sa terena znamo da ima ljudi koji ne rade zemlju, samo je imaju u vlasništvu. Na bazi toga što su registrovani, ostvaruju subvenciju na gorivo, i s tim gorivom se ili voze, ili idu u Švajcarsku, Njemačku, ili neku zapadnu zemlju”, rekao je Vladimir Usorac, predsjednik Udruženja poljoprivrednih proizvođača i mljekara RS.

U prošloj godini, poljoprivrednici su mogli preuzeti 100 litara goriva po hektaru oranice, po cijeni 60 feninga nižoj od maloprodajne. Tvrde da su se lažni ratari time obilno okoristili. U Ministarstvu poljoprivrede se pravdaju da im je zbog velikog broja poljoprivrednih površina teško ispratiti ko šta obrađuje, i traže da im poljoprivrednici sami prijavljuju takve slučajeve. Iz Udruženja voćara poručuju – nismo mi inspekcija da pratimo ko legalno uzima plavi dizel.

“To je jako teško ispratiti sve, njihov je stav da mi to prijavljujemo, mi nismo revizori nikakvi, mi to nemamo pravo prijavljivati, oni znaju gdje se ko nalazi, znaju kakva se zemlja obrađuje, na kraju imaju i agencije koje to trebaju da prate i da vide”, kaže Dragoja Dojčinović, predsjednik Udruženja voćara RS.

Neki veliki koncesionari ne koriste samo subvencionisano gorivo, nego i naknade za štetu od suše i drugih elementarnih nepogoda, samo zato što su prijavljeni kao zemljoposjednici, kaže Dojčinović. Strahuje da će u novoj godini, kada ih zbog akciza čeka skuplja proizvodnja, poljoprivrednici osjetiti zloupotrebu državnih podsticaja jače nego ikad.