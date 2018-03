Poljoprivrednici strahuju zbog novog pravilnika

Gdje je naših 11 miliona maraka? To je prvo što su u novom Pravilniku o podsticajima primjetili farmeri u Srpskoj. Agrarni budžet, i ovaj put istog obima od 60 miliona, objavljen je u Službenom Glasniku. Nema veze što nisu uvršteni u dokument, dobićete i milione od povećanih akciza – dilemu je razriješio ministar poljoprivrede.

“Što to nema u novom pravilniku? Nema veze to. To nema veze. Oni će to dobiti, biće izvršen i rebalans budžeta na vrijeme kada to budu uslovi. Prema tome poljoprivredni proizvođači će dobiti onoliko koliko je dogovoreno” kaže ministar Mirjanić.

Novi pravilnik ipak donosi izmjene. Voćarima se po prvi određuje do kojeg iznosa mogu da dobiju podsticaje. Tako na primjer, mogu da dobiju do 12 feninga po kilogramu jabuka ili do 15 feninga po kilogramu kupina. Odrednica “do” znači da taj iznos u konačnici može biti znatno manji.

“To može da bude i jedan fening, ne da bude 15 feninga. Znači, može da bude i 0,50 feninga. Znači da na kraju to nikada nemamo zagarantovano”, kaže predsjednik Udruženja voćara RS, Dragoja Dojčinović.

Onim što su pročitali nezadovoljni su i svinjari. Kažu da im je umjesto 70 koje su imali lani, obećano 100 maraka premije za svaku priplodnu krmaču – u pravilniku piše do 90.

Premije za mlijeko ostale su iste, i to fiksne – baš kao i premija za pšenicu od pet feninga po kilogramu za otkupljenu i 200 maraka po hektaru za posijanu pšenicu.

“Da je moglo biti bolje – moglo je. Mislim da su ratari ostali uskraćeni. Za pšenicu je ostalo 200 maraka, moglo je da bude 250, znate kako je to bilo prije tri godine”, kaže predsjednik Udruženja poljoprivrednih proizvođača sela Semberije, Boško Radić.

Ministarstvo je uvelo stavku za vanredne potrebe i pomoći što do sad nije bio slučaj. Vladimir Usorac ima informaciju više. Kaže, pored ovog Vlada bi mogla da usvoji još jedan pravilnik.

“U ovom pravilniku su sada predviđene investicije u objekte i investicije u mehanizaciji – ali za investicije u objektima i mehanizacijama izaći će poseban pravilnik i biće javni oglas gdje će se svi koji žele nešto da prave, da kupuju javiti na oglas, dobiti rješenje”, kaže predsjednik poljoprivrednih proizvođača i mljekara Republike Srpske, Vladimir Usorac.

Za taj segment neće biti napisana odrednica “do” kaže Usorac – i ono što dogovore za mehanizaciju i objekte farmeri će i da dobiju. U resornom ministarstvu juče su izračunali da su novim pravilnikom premije povećali za 16 do 324 odsto – koliko je, po njihovoj računici, povećanje premije za povrće. Ipak, u Pravilniku i za povrtlare piše odrednica “do” tako da najveći obećani iznos ni za njih nije najsigurniji.