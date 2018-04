Poljoprivrednici protestovali zbog poplavljenih oranica

Višemilionska šteta zadesila je poljoprivrednike iz Kozarske Dubice kojima su usjevi propali, a zemljišta ostala blokirana nakon poplava. Već mjesec dana umjesto kukuruza i pšenice na više od 1000 hektara zemlje je jezero.

Zato su odlučili da se skupe kako kažu na mjestu problema sa traktorima koje više ne mogu da koiste na zemljištima. Za sve je kriva crpna stanica “Glavinac 1” koja 20 godina služi samo kao golubarnik. Zarđali pogoni brzo bi se mogli vratiti u funkciju bez velikih ulaganja, poručuju poljoprivrednici.

Problem je lako rješiv, a nadležni samo ćute i obećavaju. Mi više nećemo ćutati, kaže Ranko Čuvrk koji je od države zakupio zemljište od kojeg nema nikakve koristi.

“Samo jedan hektar da se zasije treba od 1.200 do 1.500 maraka. Znači 1000 hektara nas stotinjak poljopivrednika da zasije treba nam million i po maraka investicije u repromaterijal. Kad poberemo te usjeve u jesen to je million i po maraka usjeva kad smo na nuli. Kad nešto zaradimo to je i dva miliona maraka. Sve je u PDV-u i to su ogromne štete i za budžet države i za budžet lokalne zajednice”, istakao je Čuvrk.

Tri crpne stanice koje rade nisu mogle da izdrže nabujale rijeke, podzemne i oborinske vode pa su se kanali izlili nakon martovskih kiša. Neki od poljoprivrednika do zemljišta mogu samo čamcem. Među njima je i Milan Dodik koji čeka da zemlja upije vodu pa da vidi šta je sa usjevima. Ne nada se dobrom.

“Problem je što ja ne mogu da dođem sad ni da prihranim tu pšenicu ni da pošpricam. Ništa. Evo vidite i sami da je svuda okolo voda opasana tako da nema prilaza”, naglasio je Dodik.

Poljoprivrednici kažu da su već slali dopise nadležnim institucijama koje su im obećale da će “Glavinac 1” biti obnovljena još prije dvije godine. Nakon današenjeg okupljanja oglasio se i pomoćnik ministra poljoprivrede Republike Srpske Boris Pašalić koji poručuje da će crpna stanica biti rekonstruisana i da nema potrebe za protestima.

Poljopivrednici su se danas okupili da na miran način poruče vlastima da neće odustati od svojih zahtjeva. Najavljuju i drugo okupljanje, a ako dođe do trećeg poručuju da će poduzeti i radikalnije mjere.