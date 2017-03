Poljoprivrednici izričito protiv povećanja akciza na gorivo

Čelni ljudi Saveza udruženja poljoprivrednih proizvođača Republike Srpske i Udruženja poljoprivrednih proizvođača – mljekara Srpske danas su u otvorenom pismu poručili da se izričito protive povećanju akciza na gorivo kao izvoru dodatnih sredstava za budžete.

Poljoprivrednici pozivaju sve subjekte, koji su u mogućnosti, da daju doprinos opstanku domaćeg agrara time što će spriječiti usvajanje odluke o povećanju pomenutih akciza.

“Proizvodnja je osnov punjenja budžeta, a poljoprivredna proizvodnja od svih proizvodnih grana privrede najviše puni domaći budžet”, navedeno je u otvorenom pismu, koje potpisuju ljudi na čelu ovih poljoprivrednih udruženja Stojan Marinković i Vladimir Usorac.

Poljoprivrednici poručuju da bi poskupljenje nafte i naftnih derivata, pod izgovorom vraćanja kredita Međunarodnom monetarnom fondu (MMF), moglo dovesti do poskupljenja svih proizvoda i još veće neizvjesnosti života stanovništva.

Govoreći o opravdanjima političara da je MMF “zabranio” uvođenje plavog dizela uz obrazloženje da BiH neće moći da vraća kredite, Marinković i Usorac podsjećaju da će stupanjem na snagu adaptiranog Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju /SSP/ budžet BiH pretrpjeti štetu od oko 200 miliona KM.

“Ali, to `neće` ugroziti vraćanje kredita. Uvođenjem plavog dizela budžet BiH će biti uskraćen za 12 do 15 miliona KM, ali to će ugroziti vraćanje kredita. Ovo vrijeđa inteligenciju čovjeka i potvrđuje andrićevsku misao da tamo gdje prestaje logika počinje Bosna”, naveli su poljoprivrednici u pismu.

Marinković i Usorac upozoravaju da bi nafta trebalo da poskupi upravo na pragu proljetne sjetve i prije obećane isplate podsticaja za poljoprivredu, što je, kako su naveli, odličan recept za uništenje proizvodnje hrane i otvaranje puta za uvoz “bjelosvjetskog” otpada.

“Da zlo bude veće, MMF se ‘okomio’ i na doprinose koje treba da plaćaju poljoprivrednici. Seljacima nema podsticaja za 2016. godinu i to nije problem, ali jeste problem što seljaci ne plaćaju doprinose”, navodi se u otvorenom pismu.

Marinković i Usorac ukazuju da o raspodjeli agrarnog budžeta ne odlučuju seljaci koji znaju gdje su ta sredstva neophodna, već administratori.

“Uprkos brojnim svrsishodnim prijedlozima na Pravilnik za poljoprivredu zanemarljiv je broj usvojenih prijedloga, odnosno usvojeni su prijedlozi kozmetičke prirode koji ne doprinose značajnijem poboljšanju položaja seljaka”, naveli su poljoprivrednici u otvorenom pismu.

(Srna)