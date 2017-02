Politika: Priština kasni u trci za Unesko

Priština kasni u trci za Unesko, a ako odluči da se ponovo kandiduje za prijem u tu organizaciju moraće da sačeka oktobarsko zasjedanje Izvršnog savjeta jer je dnevni red prve ovogodišnje sjednice tog tijela, zakazane za april, već utvrđen, objavila je “Politika”, pozivajući se na neimenovane izvore.



Koha je, pozivajući se na dvojicu neimenovanih zvaničnika vlade samoproglašenog Kosova, u srijedu objavila da je međunarodna zajednica savjetovala prištinskim vlastima da ove godine ne apliciraju za prijem Kosova u Unesko jer će teško moći da obezbijede potrebnu dvotrećinsku većinu glasova.

Prištinski list je naveo da kosovska vlada još nije donijela odluku da li će podnijeti zahtjev za učlanjenje u Unesko i da se u planu rada vlade za ovu godinu pominju pripreme za članstvo u EU, ali ne i Organizaciju UN za obrazovanje, nauku i kulturu.

Ministar spoljnih poslova samoproglašenog Kosova Enver Hodžaj rekao je da odluka još nije donesena i da je još rano da se o tome govori.

Kosovo 2015. godine nije uspjelo u pokušaju da se učlani u Unesko, a Koha navodi da su Kosovu za to nedostajala tri glasa.

“Ako je tačno da im je neko iz međunarodne zajednice sugerisao da ne bi trebalo da se kandiduju, može se zaključiti da je to neko ko im je istinski prijatelj i kome je stalo do stabilnosti regiona”, prenosi Politika riječi neimenovanog izvora za kog navodi da je upućen u funkcionisanje Unesko.

(Tanjug)