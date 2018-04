Politika posvađala penzionere u Trebinju

Politika je podijelila trebinjske penzionere. Zato u ovom gradu postoje dva udruženja. Naziv je skoro isti, nalaze se u istoj zgradi, ali grantovi koje dobijaju iz gradskog budžeta se i te kako razlikuju.

“Udruženju koje dugi niz godina egzistira u našem gradu dodijeljeno je 12.000 maraka a drugom udruženju koje je formirano u junu mjesecu 2017. godine dodijeljeno je kao grant iz gradskog budžeta 52.000 maraka ili skoro četiri i po puta više”, kaže Vidomir Begenišić, odbornik SDS Trebinje.

Zato se gradska opozicija danas obrušila na Đoka Taranu odbornika PUP i jednog od osnivača novog udruženja. Tvrde da je on zbog politike posvađao najstarije Trebinjice.

“Ovo sada novo Udruženje vjerovatno, možemo naslutiti da se radi i o nekoj partijskoj manipulaciji, političkoj ili ne znam više ni ja šta je”,kaže Zoran Anžušić,odbornik PDP Trebinje.

Ni Đoku Tarani ne odgovara što postoje dva udruženja ali kaže drugačije nije moglo. Ljutito odgovara da politika sa ovim nema nikakve veze.

“Većina penzionera su članovi različitih političkih partija to je njihovo pravo zašto u to mi ulazimo ne mi nego bilo ko. Pa nema niko osnova da u to ulazi. Pravo svakog građanina je da se politički angažuje gdje on to želi i gdje smatra”, rekao je Đoko Tarana, odbornik PUP Trebinje.

Za sve je krivo rukovodstvo udruženja koje je osnovano 1996. godine, izričit je Taran. Odbacuje tvrdnje da novo udruženje potkupljuje i preuzima članstvo starom .

U Udruženju penzionera Trebinje koje postoji više od 20 godina kažu da su ljuti. Za sve je kriva politika a i oni su prst uperili u odbornika Đoka Taranu. Prvi čovjek ovoga udruženja Rade Tarailo danas nije želio stati pred kameru.

Pred kamere nisu stali ni gradski čelnici pa je izostao odgovor po kojoj osnovi su se dijelili grantovi penzionerima. O problemima najstarije populacije danas su i najduže polemisali trebinjski tribuni.