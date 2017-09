Političku situaciju do usijanja dovelo – komunalno preduzeće

Pred prijevremene lokalne izbore u Trnovu, političku situaciju do usijanja je dovelo – komunalno preduzeće! I to ono koje je tek osnovano zahvaljujući podršci SDS-ove skupštinske većine koja je glasala za prijedlog svog Nenada Mišovića, aktuelnog vršioca dužnosti načelnika i kandidata za najvažniju lokalnu fotelju.



SNSD-ova opozicija to je dočekala “na nož” uvjerena da je osnivanje komunalnog preduzeća klasična predizborna priča.

“To je samo predizborno bacanje prašine narodu u oči da će zaposliti 19 ljudi u komunalnom preduzeću koje ne može naravno da funkcioniše”, rekao je predsjednik OO SNSD-a Trnovo Veljko Vlaški.

SDS-ovci odgovaraju – odluka o osnivanju komunalnog je stara dvije godine i nema veze sa izborima! Uvjeravaju da su najvažnija nova radna mjesta.

“Imaćemo negdje oko 19 zaposlenih radnika i mislim to je sasvim racionalno i produktivno s obzirom na sve djelatnosti”, rekao je kandidat SDS-a za načelnika opštine Trnovo Nenad Mišović.

Bilo se produktivno i nakon usvajanja odluke o osnivanju novog preduzeća jer su dokumenta, automatski, predata nadležnom sudu koji je aminovao registraciju. Požurila je i opozicija, tražeći mišljenje od Ministarstva uprave. Na odgovor nisu dugo čekali. A itekako su zadovoljni kad su ga pročitali.

“Imajući u vidu navedene odredbe Zakona o komunalnom djelatnostima i posebne odredbe Zakona o lokalnoj samoupravi koje jedinicama lokalne samouprave daju mogućnost da poslove iz samostalnog djelokruga obavljaju posredstvom zajedničkih organa, ili drugim vidom saradnje, kao što je osnivanje zajedničkog javnog preduzeća, mišljenja smo da su organi opštine Trnovo bili u obavezi da poštuju gore navedene odredbe Zakona o komunalnim djelatnostima”.

I nakon pojašnjenja, nastavilo se po starom. Nijedan tabor ne popušta, pa prepucavanja ne manjka.

“Mislim da ćemo mi znati upravljati tim preduzećem, odnosno, taj menadžemnt, normalno, jer smo mi osnivači SO Trnovo, prema tome sigurno da to preduzeće neće praviti one greške koje prave ova preduzeća”, rekao je kandidat SDS-a za načelnika opštine Trnovo Nenad Mišović.

“Iz SNSD-a se borimo da imamo i osnivamo preduzeća koja će biti profitabilna, a ne gubitaše koje će finansirati opština i u roku od pola godine zatvoriti”, rekao je predsjednik OO SNSD-a u opštini Trnovo Veljko Vlaški.

Kako će se završiti priča oko komunalnog preduzeća, možda će najbolje pokazati rezulati lokalnih izbora. Trnovljani glasaju 24. septembra, a na listiću su dva kandidata i to iz stranaka koje se najviše prepucavaju oko preduzeća koje još nije ni počelo da radi.