Politički okršaj na Romaniji: Da li je Gašanović prodao zemlju Babalju

Milorad Dodik manje od sat vremena proveo je u Istočnom Starom Gradu, ali dovljno kaže da čuje i mnoge priče oko uzupracije i prodaje zemljista. Za sve su kaže odgovorne lokalne vlasti na čelu sa načelnikom Bojom Gašanovićem.



Radi se o jednom kauboju, koji je iskoristio manju grupu ljudi da bi nanio štetu opštini i njenom stanovništvu, tvrdi Dodik. Čuo je da se ljudi iseljavaju sa ovih prostora, a upoznat je kaže i sa najnovijom pričom oko prodaje zemljista.

“Imate situaciju da je Republika predala jednu lokaciju, ovdje za potrebe opštine, a on je to prodao svom stranačkom kolegi. Koliko razumijem svi to znaju ovdje da to upravlja onaj Babalj odvje, koji je poslanik dolje u parlamentu BiH”, predjsednik RS Milorad Dodik.

Dodik hoće da kaže da je u Republici Srpskoj sve u redu, a da jedino ništa nije kako treba u Istočnom starom gradu. Odgovora na prozivke Bojo Gašanović, koji optužuje predsjednika Republike da je zlupotrijebio predsjedničku funkciiju. Nikada nije svratio u lokalanu zajednicu, kaže Gašanović, a na sve to, kaže pogrešno je informisan od najbližih saradnika.

“Žao mi što se spominje ta vila Andrea non-stop što nam je Vlada dala, ali morate da znate da je to bila jedna ruševina, a danas je to velepni objekat, koji zapošljava 25 radnika. Sramota je svakog živog da kaže da je nešto pogrešno urađeno i da su nekave pare potrošene. Sve sto je urađeno je transparentno”, rekao je načelnik opštine Istočni Stari Grad Bojo Gašanović.

A danas se govorilo i o prodaji zemlje uz samu entitesku granicu. Iz SNSD-a poručuju da bi trebalo spriječiti prodaju arpaskim investitorima. Načelnik opštine i toj temi je imao šta da odgovri SNSD-ovcima dok ga oni još jednom pozivaju da razmisli o svim potezima koje bi kažu dugoročno mogle imati posljedice.

“Istočni Stari Grad ne može biti otuđen od RS i potezi koje rukovodstvo vuče ne mogu biti na štetu vlastitog naroda. Mi proicjenjujemo da posljedice ovdje mogu biti opasne i po teritoriju i po narod”, rekao je predsjednik Gradskog odbora SNSD-a Ljubiša Ćosić.

“Ko je kome prodao privatni želju ja u to ne bih ulazio, vi znate zemlju ja ne bih uzlazio. Vi znate da na teritoriji opštine ima dosta bošnjacke zemlje”, rekao je načelnik opštine Istočni Stari Grad Bojo Gašanović.

Milorad Dodik tvrdi da je spreman da svarti kod načelnika opštine i volio bi, poručuje, da mu sve kaže u lice. Prvi čovjek opštine danas uvjerava da bi mu bilo drago da ugosti predsjednika Republike ili bilo koga od ministara iz Vlade Republike Srpske.

Takve posjete su, kaže, do sada bile prava rijetkost, dok Dodik odgovora, nismo nikad pozvani na sastanak, pa nismo mogli ni doći.