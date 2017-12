Politički direktori PIK-a bh vlastima: Počnite da radite!

Dvodnevno zasjedanje Savjeta za provođenj mira nastavljeno je sastankom sa članovima Predsjedništva BiH. Valentin Incko poručuje da se najvise govorilo o izbornom zakonu, a bilo je riječi i onome što se dešavalo u Beogradu.



Nadam se da će iduće godine biti više dijaloga i dogovora, a kakva je situacija, vidjeli ste i sami, kaže Incko i poručuje da se nisu stekli uslovi za zatvaranje OHR-a. U Federaciji nema dogovora vodećih lidera, a porukama iz Republike Srpske i dalje nije zadovoljan.

“RS nastavlja sa svojim izjavama, govori se o BiH kao uniji država, ali znate da je RS sastavni dio BiH, da je ona entitet i da ona nije država ni u kom smislu”, rekao je visoki predstvanik u BiH Valentin Incko.

Ni zasjedanje PIC-a nije moglo proći, a da se ne pomenu famozne akcize. Incko se nada da će biti usvojen set zakona, a podsjetio je bh lidere na obaveze ispunjavanja upitnika Evrospke unije. Uvjerava da u priči o izbornom zakonu neće biti nametanja rješenja, a Rusija je i ovoga puta izdvojila mišljenje iz zajednicke izjave.

“Kompletan kominike, Rusi nisu potpisali, no jedno pitanje, vjerovatno vam je to jasno, bez da vam ja to kažem, mi smo imali tamo neku formulaciju, oko NATO-a i formulacija je bila kao obična i formulacija je bila obična NATO države i Japan, podržavaju mapu puta i to je njima smetalo”, rekao je Incko.

Predsjenik bh. suda, vršilac dužnosti glavnog tužioca, kao i predstavnici nevladinih organizacija takođe su bili na sastanku. Pričalo se i o borbi protiv korupcije, uz neizbježan zaključak da su reforme u zastoju.

“Političke stranke će imati dovljno vremena da vode predizbornu kampanju, kako se budemo približavali izborima, ali do tada je jako važno da se nastavi raditi na reformama, i misli da tu Predsjedništvo i visko rangirani političari moraju pokazati liderstvo”, rekao je prvi zamjenik viskog predstvanika u BiH Denis Hern.

Politički direktori PIK-a govorili su i o posljednjim presudama u Hagu. Ali se nije moglo čuti ništa novo, osim da se one moraju poštovati, jer sve ostalo doprinosi novim podjelama u BiH.