Policija traga za nestalim Banjalučaninom, ujak nudi nagradu za informacije

Iskreno se nadamo da je naš Alen dobro. Slobodno napišite da nudim novčanu nagradu za informacije koje bi pomogle da on bude pronađen.



To je u ispovijesti za “Nezavisne” rekao Miroslav Subašić, ujak dvadesetosmogodišnjeg Banjalučanina Alena Dančića, konobara, koji je posljednji put viđen u noći između 5. i 6. januara.

Njegovi rodbina i prijatelji u su strahu jer je ostavio oproštajno pismo u kafiću “Pećina”, nedaleko od autobuske stanice u Banjaluci, u kojem je radio. U tom kafiću nisu htjeli ništa komentarisati. Priča se da je, navodno, zapao u kockarske dugove, ali to niko nije mogao zvanično da potvrdi.

Dančića, koji ima i kćerkicu, svi opisuju kao dobrog, poštenog mladića, koji nije imao većih problema. Nekada je igrao i fudbal, za koji je vrlo talentovan, a nalazio je vremena i da volontira i pomaže drugima. Njegovi najbliži pozivaju ga da dođe kući te mu poručuju da nije sam. Nadaju se da nije učinio ono što je naveo u oproštajnom pismu, u kojem je napisao da će sebi presuditi.

“Iskreno da vam kažem, u pismu je naveo nešto čega se plašimo. Ne znam šta da vam kažem, nadamo se da to nije to”, rekao je Subašić, predsjednik Udruženja građana “Mozaik prijateljstva”, u kojem je i Alen jedno vrijeme volontirao.

On kaže da je porodica danas ujutru saznala da su, u blizini Policijske stanice Lazarevo, prije nekoliko dana pronađeni Alenova lična karta i telefon. To je čula i Sanja Kesar, koja je nekada bila Dančićeva radna kolegica.

“O njemu mogu da kažem samo sve najbolje. On vam je dobar, pošten momak, odgovoran radnik, vrijedan mladić, koji zrelo razmišlja. Iskreno se nadam da će se pojaviti i da će se sve ovo srećno završiti”, navela je Kesarova.

Iz policije su naveli da im je nestanak Dančića prijavljen 6. januara.

“Policijski službenici preduzimaju sve potre Policija, rodbina i prijatelji već danima pokušavaju naći bilo šta što bi ih dovelo do Alena, ali do sada im to nije pošlo za rukom. Osim mobilnog telefona i lične karte, koji su pronađeni, nije uočeno ništa drugo što bi pomoglo u otkrivanju mjesta gdje bi se mogao nalaziti.

Svi zajedno mole Banjalučane, ako imaju bilo kakvu informaciju o ovom mladiću, da to prijave policiji.