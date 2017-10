Policija krenula u zapljenu materijala, Katalonci ne odustaju od referenduma

Španska policija počela je da plijeni glasačke kutije i listiće sa bitališta u Kataloniji, saopšteno je danas iz španskog Ministarstva unutrašnjih poslova.

Policija se sukobila sa glasačima ispred birališta u Barselonu gdje je više desetina pripadnika bezbjednosnih snaga pomoću štitova odguralo okupljene.

Glasači su uzvikivali “Mi smo za mir” i “Nećete nas uplašiti”.

Očevici navode da u blizini birališta stoji nekoliko patrolnih i ambulantno vozilo.

U drugim dijelovima Katalonije birališta su otvorena kao što je i predviđeno u 9.00 časova po lokalnom vremenu.

Prema izjavama očevidaca, španska policija stigla je u provinciju Girona gdje treba da glasa lider Katalonije Karles Puigdemon.

Vlada Katalonije saopštila je danas da će referendum o nezavisnosti tog regiona biti održan uprkos naporima centralnih vlasti da spriječi glasanje.

“Stav Vlade je takav da možemo proslavljati referendum o samoopredijeljenju, ne onako kako smo željeli ali imaće demokratske garancije”, rekao je portparol regionalne Vlade Žordi Turul.

Prema njegovim riječima, nekoliko glasačkih mjesta nije moglo da bude otvoreno ali je Vlada donijela odluku o “jedinstvenom glasanju” što će omogućiti biračima da se izjasne na bilo kom biralištu uz pasoš ili neki drugi identifikacioni dokument.

“Time će biti usporen proces, ali će omogućiti svima da glasaju dok je i jedna škola otvorena”, istakao je Turul.

Police at Carrer de Pau Claris have taken voting boxes and ballots. Now driving off. They were willing to use force, it turns out. @FT pic.twitter.com/2p5T6o19JF

— Michael Stothard (@MStothard) October 1, 2017